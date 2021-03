TV : Canal+ passe à l'action, Pierre Ménès en danger ?

Dans : Info.

Dans la tourmente depuis quelques jours, Pierre Ménès va subir une enquête interne à Canal+. Avec une énorme sanction au bout du compte ?

Le week-end dernier, en marge de la diffusion du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste ! » de Marie Portolano, Pierre Ménès a été rattrapé par ses démons. Après avoir eu des gestes déplacés sur Isabelle Moreau, avec un bisou sur la bouche en plein direct en 2011, et Marie Portolano, qui s'est faite soulever la jupe par Ménès lors d'un Canal Football Club en 2016, le journaliste de la chaîne cryptée a tenté de s'expliquer. Sans réussite, puisque son départ de Canal+ est toujours réclamé sur les réseaux sociaux. Protégé par sa direction, qui l'avait ailleurs averti à deux reprises depuis 2019, Ménès va maintenant devoir répondre de ses actes devant ses patrons. Puisque selon L'Equipe, C+ a envoyé un mail interne pour annoncer la mise en place d'une « enquête interne pour faire toute la lumière sur cette affaire ».

Bientôt la fin pour Pierre Ménès sur Canal+ ?

« Depuis quelques jours, Canal+ est l'objet de nombreuses accusations, dont la teneur est extrêmement grave. Les comportements sexistes, le harcèlement moral et sexuel, et plus généralement tous les types de violences faites aux femmes, constituent un fait social systémique inacceptable. Nous avons toujours été très vigilants à l'égard des propos ou des comportements inadaptés et rappelons que Pierre Ménès a déjà été sanctionné pour les faits dont la Direction actuelle a eu connaissance. Sachez que tous les témoignages portés à notre connaissance font l'objet d'une analyse approfondie et tous les faits avérés ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire. De nombreuses mesures ont déjà été prises sous l'impulsion du Comité ''Et ta Soeur ?'' créé en 2018, en particulier sur la lutte contre le harcèlement et le sexisme ordinaire. C'est pourquoi nous avons demandé à la Direction des ressources humaines de procéder à une analyse approfondie de la situation conformément à nos procédures internes », peut-on lire dans le courrier de la direction de Canal. Alors, reverra-t-on Pierre Ménès sur le plateau de Canal+ un jour ? La question peut se poser, sachant que la présence de la star des médias sur le CFC du 4 avril prochain est déjà plus que menacée...