TV : Anne-Laure Bonnet de retour avec une surprise ?

Durant toute la première partie de saison, Anne-Laure Bonnet était aux commandes du « Vrai Mag » sur Téléfoot tous les dimanche soir.

L’ancienne journaliste de BeInSports faisait chaque dimanche le bilan de la journée de Ligue 1, présentait l’affiche du dimanche soir et la débriefait en compagnie de consultants tels que Benoit Cheyrou, Mathieu Bodmer, Christophe Jallet ou encore Alain Perrin et Nicolas Douchez. Six mois plus tard, Téléfoot n’existe plus et l’intégralité de la Ligue 1 est diffusée sur Canal +. Au contraire de certains consultants passés par la chaîne du groupe Mediapro, Anne-Laure Bonnet n’a pas été recrutée par Canal et n’apparait donc plus sur nos écrans. Mais son retour pourrait bien être imminent à en croire un tweet de la journaliste. Flatté par un gentil message de son confrère Yoann Riou, Anne-Laure Bonnet a expliqué qu’elle pourrait revenir… loin du monde du football.

« Anne-Laure Bonnet, journaliste super compétente, aurait dû être à l'antenne ce soir avec sa très belle équipe de consultants/journalistes/chroniqueurs/reporters. Ne pas oublier cette injustice subie par tous ces passionnés si professionnels... » a publié Yoann Riou, ce à quoi Anne-Laure Bonnet a répondu ceci. « Oh Yoann quel adorable. J’ajoute à ta liste l’ensemble des techniciens pour qui la période est encore plus difficile. Et si la porte du football se ferme, une autre s’ouvrira. On me retrouve souvent où l’on ne m’attend pas, tu le sais ». Reste maintenant à voir si la journaliste, qui s’est fait connaître à BeInSports et qui avait un statut d’animatrice vedette à Téléfoot, parviendra à rebondir loin du monde impitoyable du ballon rond. De son côté, Yoann Riou a en tout cas profité de son tweet initial pour soutenir un autre journaliste qui n’apparaît plus sur nos écrans, Stéphane Guy. « Quelle saison folle, partout. Vraiment dingue, irrespirable » a conclu le journaliste de La Chaîne L’Equipe.