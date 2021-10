Salement accusé, Djibril Cissé passe à l’action 

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Mis en cause par l'un des prévenus dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Djibril Cissé a décidé de porter plainte.

Le procès de la sextape de Mathieu Valbuena n’a pas encore rendu son verdict, mais le passage des différents intervenants devant la justice a fait du bruit en ce mois d’octobre. Il faut dire que l’affaire concerne plusieurs personnalités du football, et notamment des internationaux français. Le rôle de Karim Benzema et son éventuelle implication dans la tentative de chantage vont ainsi être jugés. En revanche, Djibil Cissé, souvent cité dans cette affaire et qui avait au départ été placé en garde à vue par la police avant d’être entendu comme simple témoin, n’est pas intervenu dans ce procès. L’ancien buteur de l’équipe de France a toutefois été cité, et pas vraiment à son avantage. Les accusés ont en effet allumé beaucoup de contre-feux pour faire le buzz et tenter de noyer le poisson.

Cissé accusé par Mustapha Zouaoui

Parmi les prévenus, se trouvait Mustapha Zouaoui, qui a été de loin le plus bavard et le plus accusateur dans ces propos, alors que c’est lui qui est poursuivi. Devant les médias ou devant le tribunal, Zouaoui a clairement accusé Djibril Cissé d’avoir jeté en pâture Mathieu Valbuena et d’avoir tenu un rôle réel dans cette affaire datant de 2015. « Il a joué un rôle dans cette affaire, je ne sais pas ce qu'il a fait au procureur, mais il en a fait des choses par rapport à Monsieur Benzema qui a été très gentil ! », a lancé l’accusé, qui est ensuite allé beaucoup plus loin. Le maitre-chanteur présumé a tout simplement évoqué des dérives sexuelles illégales de la part de Djibril Cissé, l’accusant d’avoir des relations avec des filles âgées de 15 ans.

Procès de la sextape : Djibril Cissé veut porter plainte contre Mustapha Zouaoui https://t.co/ZNS96GTV6I pic.twitter.com/IMets1ufsB — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 21, 2021

Dans la foulée, l’ancien attaquant de l’AJ Auxerre et de Liverpool avait immédiatement répondu. « Je vous l’annonce, il va prendre une plainte. Il a dit aujourd’hui que je fréquentais des filles de 15 ans, que je faisais venir des filles de 15 ans chez moi. Il insinue quoi ? Que je suis un pédophile, alors, c’est ça ? Donc là, il va se la prendre dans la tête. Mais quand je vous dis qu’il a un problème, c’est qu’il a un problème. C’est grave ce qu’il fait, c’est extra grave. Donc moi, je vais dire ‘monte-moi une équipe pour aller faire du mal à la mère de mes enfants ?’. On est dans quelle planète ? », avait balancé Djbril Cissé, qui a vu son accusateur retirer certains de ses propos.

Les avocats de Djibril Cissé en action

Mais cela n’a pas empêché l’ancien footballeur de joindre le geste à la parole, et de porter effectivement plainte contre Mustapha Zouaoui, qui n’en a donc pas fini avec ses rendez-vous avec la justice. « Monsieur Djibril Cissé a pris connaissance des propos tenus le 20 octobre 2021 par Monsieur Moustapha Zouaoui, lors d’une audience publique du Tribunal correctionnel de Versailles. Ce dernier a notamment prétendu que Monsieur Djibril Cissé avait eu des rapports. avec des mineures âgées de 15 ans. Ces propos diffamatoires sont aujourd’hui abondamment repris par différents médias et portent incontestablement atteinte à l’honneur et à la considération de Monsieur Djibril Cissé », ont fait savoir les avocats de Djibril Cissé, qui ont donc lancé la procédure visant à laver l’honneur de leur client.