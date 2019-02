Sala : Les enquêteurs vont tenter d'identifier le corps retrouvé dans l'avion

Dans : Info, FC Nantes, Foot Mondial.

Les proches d’Emiliano Sala et de David Ibbotson vont bientôt savoir. Tandis que l’appareil qui transportait le joueur et son pilote a été repéré au fond de la Manche, les enquêteurs vont maintenant tenter de récupérer le corps retrouvé dans l’appareil. « Nous essayons de récupérer le corps. Si nous réussissons, nous examinerons la possibilité de récupérer l'épave de l'avion » ont indiqué les enquêteurs dans un communiqué publié ce mardi soir. Ce mardi, l'AAIB avait annoncé sa volonté de récupérer le corps en question. Visiblement, ils ont été entendus et l’une des deux familles sera bientôt fixée et pourra envisager de faire son deuil.