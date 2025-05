RMC ‍: Walid Acherchour et l’After Foot enterrent la hache de guerre

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Choqué par un débat de l’After Foot sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport, Walid Acherchour avait brutalement stoppé sa participation à l’émission de RMC début avril.

Consultant pour DAZN et Winamax, Walid Acherchour fait également les beaux jours de l’After Foot sur RMC depuis plusieurs années. Le consultant de 31 ans s’est imposé comme une valeur sûre de la radio aux côtés de Gilbert Brisbois et de Daniel Riolo mais début avril, la relation idyllique a sérieusement tangué. Outré par un débat de l’Atfer Foot sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport, Walid Acherchour avait pris la parole le 6 avril pour annoncer sa mise en retrait de l’émission.

« J'ai évidemment été heurté, comme beaucoup, par l'angle du débat de l'After Foot. Pour un sujet aussi important, je ne peux pas accepter que la base de discussion soit un rapport approximatif. Vu le contexte, j'ai décidé de prendre du recul avec l’émission » avait notamment publié le consultant sur ses réseaux sociaux. La mise en retrait a été longue, mais elle n’était finalement pas définitive. Walid Acherchour a effectivement repris du service cette semaine dans l’After Foot pour le plus grand bonheur de Daniel Riolo, lequel s’est félicité du retour en force du consultant à l’antenne.

Daniel Riolo se réjouit du retour de Walid Acherchour

« C’est toujours agréable d’assister aux retrouvailles. Une famille qui se réunit et les différents ainsi que les incompréhensions ont été mises de côté. Content que la famille soit de nouveau réunie. On connaît Walid depuis assez longtemps pour que, enfin, on se retrouve » a glissé Daniel Riolo après le grand retour de Walid Acherchour à l’antenne. S’il est revenu progressivement en officiant d'abord pour « Génération After » de 20h à 22h mardi et mercredi, Walid Acherchour a fait son retour définitif dans « L’After Foot » de 22h à 00h ce jeudi aux côtés de Kevin Diaz. Un retour globalement apprécié par les auditeurs de RMC, qui apprécient le ton et les avis tranchés de Walid Acherchour.