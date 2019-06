RMC : Les journalistes condamnent le duo Riolo-Rothen

Dans : Info, PSG.

Du côté de RMC, on a présenté dès dimanche soir des excuses suite au dérapage inadmissible de Daniel Riolo et Jérôme Rothen en direct à l'antenne concernant la jeune femme qui accuse Neymar de viol. Si le duo Riolo-Rothen a également fait des excuses, c'est désormais le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel qui va officiellement se pencher sur les propos des deux hommes, à qui Nicolas Vilas a rendu un grand service en les empêchant d'aller encore plus loin dans leur échange pathétique et même pas au second degré. Mais en interne, l'affaire ne passe pas et la Société des Journalistes de RMC l'a fait savoir en adressant un communiqué à l'Agence France Presse.

Pour ce collectif, le comportement de Daniel Riolo et Jérôme Rothen fait honte à RMC. « La Société des Journalistes condamne fermement les propos sexistes et injurieux tenus le 6 juin dernier dans l'émission l'After Foot. Des propos qu'elle trouve dommageables pour la crédibilité et l'image de RMC », indiquent les représentants des journalistes du média concerné par cette triste affaire. Il n'est pas certain que du côté du groupe NextRadio et chez Altice on va pouvoir s'en tirer avec les seules excuses de dimanche.