Procès : Benzema est chaud bouillant !

Le 20 octobre prochain, Karim Benzema sera jugé pour « complicité de tentative de chantage » dans le cadre de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena.

S’il est reconnu coupable, l’attaquant du Real Madrid risque jusqu’à 65.000 euros d’amende et cinq ans de prison. Depuis le début de cette affaire, Karim Benzema a toujours clamé son innocence. Et c’est de nouveau le cas en ce milieu de semaine, alors que se profile l’épilogue de cette polémique de la sextape, ayant indirectement entraîné la fin de sa carrière en Equipe de France.

Via son compte Instagram, Karim Benzema a fait savoir qu’il avait hâte de se présenter devant le tribunal correctionnel de Versailles afin que la vérité éclate et qu’il soit totalement réhabilité. « Voilà, enfin, vamonos. Que la mascarade s'éteigne pour toujours » a publié Karim Benzema, visiblement peu anxieux à l’approche de ce procès durant lequel quatre autres hommes seront jugés. Rappelons que c’est à la suite de cette affaire que Karim Benzema et Mathieu Valbuena avaient été snobés par Didier Deschamps pour l’Euro 2016 en France. On connaît la suite : le buteur madrilène n’a tout simplement plus été appelé par le patron des Bleus.