Poussé vers la sortie, Aulas défie la FFF

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Futur candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas suscite quelques inquiétudes au sein de la Fédération Française de Football. L’instance s’interroge sur la compatibilité entre ses fonctions de vice-président et sa carrière en politique. Quoi qu’il en soit, le principal intéressé s’accroche à son poste.

Jean-Michel Aulas a mis fin au suspense. Comme pressenti, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais sera bien candidat à la mairie de Lyon en 2026. « Bientôt je vais déclarer des projets, a-t-il annoncé jeudi. On est dans les starting-blocks. (…) Je prends la responsabilité de me lancer, dans quelques jours, sans étiquettes. » Son annonce n’est pas passée inaperçue au sein de la Fédération Française de Football. D’après L’Equipe, l’instance se demande si son vice-président peut conserver son poste en tant que potentiel maire.

"Je suis persuadé qu'on va avoir un projet formidable": Jean-Michel Aulas sera candidat à la mairie de Lyon en 2026, soutenu par LR pic.twitter.com/UdRBo6oeGh — BFMTV (@BFMTV) September 5, 2025

Les textes de la FFF ne l’empêchent pas de cumuler ces deux casquettes. Mais certains y voient de possibles conflits d’intérêts et ne seraient pas mécontents de voir Jean-Michel Aulas démissionner s’il était élu maire. Le problème, c’est que le dirigeant en charge de la Ligue professionnelle féminine, bien informé sur les lois de la 3F, ne compte pas se laisser faire. « J'ai posé les questions au directeur général (Jean-François Villotte) pour savoir s'il y avait des incompatibilités. Ce n'est pas le cas », a réagi le prédécesseur de John Textor auprès de L’Equipe.

Aulas ne partira pas

« Élu ou pas élu, je tiens à garder mes fonctions à la FFF, comme vice-président et avec la responsabilité du football féminin que je ne vais pas lâcher en plein redressement sur un programme de cinq ans, a-t-il prévenu. Je vais prendre toutes les précautions pour me faire réexpliquer s'il devait y avoir des cas, dans l'exercice de la fonction, dans l'hypothèse où je suis élu, où il faudrait des précautions particulières auxquelles je n'aurais pas pensé. Mais dans les règlements, il n'y a aucune incompatibilité. »

« Lundi, nous avons un comex spécial sur le bilan de la première année et voir éventuellement ce qu'il faut améliorer. Je vais reposer la question d'entrée. Il y aura tout le monde. On verra si cela gêne quelqu'un. Mais je le répète, il n'y a pas d'incompatibilité », a insisté Jean-Michel Aulas, bien décidé à ne pas se laisser raccompagner vers la sortie en cas d’élection à la mairie de Lyon.