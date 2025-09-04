La grande annonce de Jean-Michel Aulas

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Jean-Michel Aulas rêve d'un retour fracassant à Lyon, en tant que maire de la ville.

Dirigeant historique de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas va entamer une nouvelle carrière. Balayé par John Textor lors de la vente du club, il s’était tourné vers la FFF et le développement de la Ligue féminine. Mais à 76 ans, Aulas se rêve d’être maire de Lyon et il a trouvé ce jeudi un accord décisif en vue de sa candidature. Le candidat des Républicains Pierre Olivier s’est en effet retiré, pour faire place nette à JMA qui représentera donc la droite, même si l’ancien dirigeant de l’OL se veut non étiqueté.

« Je ne vous donnerai pas la date aujourd’hui, mais sachez que nous sommes dans les starting-blocks. Je vais me lancer dans l’aventure », a confirmé au Progrès un Jean-Michel Aulas qui va donc être candidat à la mairie de Lyon pour 2026. « Jean-Michel porte une candidature non partisane qui seule peut fédérer les Lyonnais », a livré Laurent Wauquiez, chef des Républicains et présent à Lyon pour sceller cet accord qui fait de Aulas l’un des candidats à la succession de Grégory Doucet, l’actuel maire écologiste de la cité entre Rhône et Saône.