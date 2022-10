Pour son dérapage au Parc, Evra échappe à la prison

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Le soir de l’élimination du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des Champions en 2019, Patrice Evra s’était lâché contre le club francilien. Le supporter de Manchester United, présent au Parc des Princes, avait tenu des propos homophobes dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Mais un détail lui évitera une peine de prison.

Les faits remontent au 6 mars 2019. Au terme d’une rencontre au scénario improbable, le Paris Saint-Germain était sorti dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions par une équipe de Manchester United diminuée. Tout le Parc des Princes était évidemment sous le choc, sauf quelques supporters mancuniens, à commencer par un certain Patrice Evra. Le Français avait attendu le coup de sifflet final pour chambrer le club de la capitale et ses fans. L’ancien latéral gauche s’en était pris à Jérôme Rothen qui avait d’ailleurs porté plainte. Mais ce n’est pas tout.

Evra risque une simple amende

Dans une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux, Patrice Evra, déchaîné dans la tribune présidentielle, avait tenu des propos homophobes. « Paris, vous êtes des pédés, vous êtes des pédés... Ici, c'est les hommes qui parlent », avait-il lâché. Avec le soutien du collectif anti-homophobie Rouge Direct, les associations Mousse et Stop Homophobie avaient poursuivi le consultant en justice. Ce dernier va donc comparaître lundi devant le tribunal de police de Paris, avec le simple risque d’écoper d’une amende de 1 500 euros.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Juventus (@juventus)

Car dans son ordonnance de renvoi en procès le 5 mai dernier, le juge d’instruction estimait que le coupable s’était « exprimé dans un cadre privé pour la réalisation d'une vidéo qui a ensuite été publiée sur Snapchat à son insu. » Pour le magistrat, ses propos ont été « tenus de manière non confidentielle, mais pas publique ». Sans « intention de rendre publiques ses paroles », l’ami de Paul Pogba échappe à une comparution devant le tribunal correctionnel de Paris, ainsi qu’à une possible peine d’un an d'emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.