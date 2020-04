Pierre Ménès et le Covid, les insultes fusent

Dans : Info.

Lundi midi, en direct de l'hôpital, Pierre Ménès annonçait via son compte Twitter qu’il avait souffert du coronavirus.

Depuis, le journaliste a témoigné sur RMC et sur les réseaux sociaux de Canal+ afin de raconter son calvaire. « C'est très bizarre parce que je me suis auto-confiné très tôt, et puis mon état a commencé à se dégrader chez moi. Mais pas avec les symptômes fréquents qu'on nous balance 24h/24 à la télé, les problèmes respiratoires et tout. En fait j'avais une sorte d'état d'épuisement absolu, et sans rentrer dans les détails sordides, des diarrhées permanentes. Ça a dégénéré au fil des jours, et puis j'ai été atteint d'une crise de goutte horrible aux deux genoux. Je ne pouvais plus du tout bouger » a notamment expliqué en détails Pierre Ménès mardi.

Des récits avec lesquels certains internautes ne sont pas très à l’aise. Sur Twitter, l’un des nombreux followers de Pierre Ménès s’est notamment interrogé sur les bienfaits d’une telle médiatisation dans ce genre de moment délicat. « Un peu d’humilité et de pudeur messieurs. Imaginez si tous les gens qui ont eu le covid faisaient la même chose. J’en sors donc je sais que c’est vraiment une saleté. Mais je n’ai pas fait de photo dans mon lit. On peut effectivement témoigner mais là je trouve que c’est trop ». Un témoignage qui a totalement fait sortir de ses gonds le journaliste, lequel a répondu avec véhémence, c’est peu de le dire… « Toi t’es vraiment le roi des connards. Tu crois que ça me fait plaisir de raconter encore une fois une maladie. Mais je suis sûr que tu n’as pas écouté comme toutes les merdes ici. Témoigner partager j’ai eu le covid après 12 jours de confinement chez moi. Si ça ne t’interpelle pas » a soufflé Pierre Ménès, agacé d’être la cible de critiques à peine sorti de l'hôpital.