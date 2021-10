Pierre Ménès au plus bas, il a pensé au suicide

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Sur le point de retrouver son travail de consultant sur un nouveau média, Pierre Ménès s’est confié longuement sur l’antenne d’Estelle Midi.

Sur RMC, le consultant éjecté de Canal+ cet été après plusieurs mois de mise au placard, avoue avoir très mal vécu cette période. Il a même reconnu avoir pensé au pire, notamment en raison de l’acharnement des réseaux sociaux à son encontre. « Je n’ai pas eu beaucoup de soutiens, et je n’en ai jamais demandé non plus. Mes proches peuvent le confirmer. Je ne voyais pas l’intérêt pour eux de parler publiquement, alors que cela allait se retourner contre eux. J’étais dans une telle tempête », a expliqué celui qui a été mis à l’écart de Canal+ dans des affaires d’agressions sexuelles pendant des émissions. Finalement, un accord à l’amiable a été trouvé avec la chaine cryptée pour son départ de l’antenne, mais cette longue période sans travail et avec toujours beaucoup de critiques à son égard a énormément pesé sur le moral de Pierre Ménès.

Pierre Ménès accuse les réseaux sociaux

🗣️ : "Finalement à l'arrivée, cette histoire est due à la haine et à la lâcheté des réseaux sociaux." @PierreMenes revient sur ces sept derniers mois et sa mise à l'écart du groupe @canalplus #EstelleMidi 🕛 pic.twitter.com/cNiU6DypAl — Estelle Midi (@EstelleMidi) October 8, 2021

« J’ai très mal vécu cette mise à l’écart. J’étais au plus mal. Je ne regardais même plus le football. Cet euro, je suis passé au travers, un peu comme l’équipe de France. Il y a un moment donné où j’ai pensé à faire une bêtise. Je me suis engueulé tout de suite, il y a moins de 5 ans tu t’s battu comme un chien pour survivre, c’est pas pour en finir avec la haine des réseaux sociaux. Il y a la haine et la lâcheté des réseaux sociaux. Moi je ne l’ai vécu que comme ça. Dans la vraie vie, personne ne m'a jamais fait le moindre reproche », a livré Pierre Ménès à Estelle Denis. En tout cas, le consultant a repris du poil de la bête, et va désormais animer une plateforme dédiée au football où il continuera de donner ses avis tranchés sur le ballon rond et reprendra quelques pastilles numériques qu'il avait déjà sur Canal+ précédemment.