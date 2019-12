Pierre Ménès accusé, la justice se saisit du dossier !

Dans : Info.

Visé par une plainte pour harcèlement par un journaliste, Pierre Ménès devra probablement rapidement s'expliquer puisqu'une enquête préliminaire a été ouverte par le Parquet de Nanterre.

Actuellement à Londres, puisqu’il commentait ce jeudi le match entre Tottenham et Brighton, Pierre Ménès est au cœur d’une grosse polémique qui prend cette fois un côté très officiel. Car en révélant qu’il avait porté plainte contre le consultant de Canal+ pour « harcèlement moral et injure sexiste non-publique en raison de l'orientation sexuelle », Emmanuel Trumer a visiblement poussé les autorités à se mettre en action. En effet, Le Parisien annonce que celui qui avait été embauché à la demande de Pierre Ménès pour travailler sur l’éphémère émission « 19h30PM » a été entendu par la police de Boulogne-Billancourt en novembre et qu’une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Nanterre.

Injures ou scandale, Pierre Ménès ne se laisse pas faire

Reprochant notamment à Pierre Ménès de le présenter comme « son petit assistant pédé », Emmanuel Trumer affirme également que le consultant était « un raciste décomplexé » et avait eu « des comportements très graves envers des femmes ». Interrogé par le quotidien francilien, l’avocat du consultant star de Canal+ a mis les choses au point. « Mon client a un langage fleuri, à l'image de beaucoup de Français, mais tout cela est affectif. Emmanuel était son protégé (...) Nous l’avions menacé d’une plainte, mais mon client n'a finalement pas voulu la déposer par égard pour le père de cette personne. Mais là, c'est scandaleux. On va régler cela devant la justice », a indiqué Maître Arash Derambarsh. Selon Emmanuel Trumer, en contrepartie de son embauche pour l’émission « 19h30PM » , son père, qui est l’agent de Pierre Ménès au cinéma, avait fait embaucher le fils du consultant de Canal+.