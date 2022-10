Pablo Mari livre son témoignage après l'attaque au couteau

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Défenseur central d’Arsenal prêté à Monza cet été, Pablo Mari est l’une des victimes d’un déséquilibré qui a frappé à Milan ce jeudi.

Alors qu’il se promenait dans un centre commerciale de la cité lombarde, le joueur espagnol a été poignardé ainsi que quatre autres personnes. Les agences de presse font rapidement état de cinq blessés, dont trois dans un état grave. TMW affirmait de son côté que le joueur a été hospitalisé, mais qu’il est pour le moment resté conscient et que ses joueurs ne sont pas en danger.

💬 Mikel Arteta : « Je viens de l'apprendre (pour Pablo Mari). Je sais qu'Edu a été en contact avec ses proches. Il est à l'hôpital mais il semble aller bien. »



🎙 conférence de presse pic.twitter.com/XLvcRzVYM7 — Vibes Foot (@VibesFoot) October 27, 2022

Un déséquilibré se serait saisi d’un couteau présent dans le magasin pour agresser plusieurs personnes, alors que la foule était très nombreuse en raison d’un concert du groupe Placebo qui allait se tenir non loin. Arsenal a réagi quasiment en direct à cette information, et a fait savoir que le joueur se sentait bien après avoir été agressé alors qu'il se promenait avec sa femme et son fils dans un magasin du centre commercial. De son côté, Monza a fait savoir que son joueur n'était pas en danger, et qu'il espérait être de retour en pleine forme prochainement.

En fin de soirée, l'AFP a expliqué qu'une personne était malheureusement décédée parmi les blessés de cette terrible agression causé par un déséquilibré italien d'une quarantaine d'années et qui a été immédiatement arrêté. De son côté, le joueur a aussi réagi après ces évènements tragiques. Il a pris la parole dans la Gazzetta dello Sport. « J'étais avec le chariot avec mon bébé à l'intérieur et j'ai ressenti une douleur atroce dans le dos. Puis cet homme a poignardé un autre homme à la gorge. Aujourd'hui j'ai eu de la chance, parce que j'ai vu une personne mourir devant moi », a livré le footballeur, touché au dos d’une blessure profonde, mais qui n’a pas touché ses organes vitaux.