Notre-Dame de Paris : Le monde du foot exprime sa tristesse

Dans : Info, PSG.

Depuis 18h50 ce lundi soir, un terrible incendie ravage la cathédrale Notre-Dame de Paris, et mobilise des centaines de pompiers.

Une tristesse française et mondiale, partagée par les stars du football et notamment du Paris Saint-Germain en ce lundi soir. Quelques minutes après le tweet du club parisien, l’attaquant Kylian Mbappé a réagi, partageant une photo impressionnante avec un smiley en larmes pour seul commentaire. Même chose pour Adrien Rabiot et pour le champion du monde Paul Pogba, visiblement très atteints par le drame. Par ailleurs, la Ministre des Sports Roxana Maracineanu a également exprimé sa tristesse, souhaitant « courage » aux pompiers de Paris, mobilisés depuis plusieurs heures maintenant. Mais qui ne savent toujours pas s'ils seront en mesure de stopper l'incendie avant que ce dernier ait totalement ravagé l'édifice.