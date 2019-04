Incendie à Notre-Dame de Paris, le PSG sous le choc

Dans : PSG.

Monument qui fait la fierté de Paris, la Cathédrale Notre-Dame de Paris est en flamme ce lundi 15 avril. Un incendie qui s’est déclaré en début de soirée et n’a pas réussi à être maitrisé, provoquant des dégâts spectaculaires et des images qui marquent les Parisiens. Ce lieu touristique parmi les plus visités en Europe est l’un des symboles de la capitale française, et le PSG n’a pas tardé à s’associer à la douleur de ceux qui voient cette cathédrale affronter les flammes.

« Images terribles de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, l’un des plus beaux monuments de notre ville, en proie aux flammes. Courage à toutes les personnes mobilisées pour éteindre cet incendie », a livré le Paris Saint-Germain au moment où ce monument vieux de plus de 800 ans est ravagé par cet incendie.

Images terribles de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, l’un des plus beaux monuments de notre ville, en proie aux flammes. Courage à toutes les personnes mobilisées pour éteindre cet incendie. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 15 avril 2019