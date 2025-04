Nicolas De Tavernost officiellement nommé patron de LFP Média

Dans : Info.

Par Claude Dautel

C'était annoncé et c'est désormais officiel, Nicolas de Tavernost, ancien patron de M6 et des Girondins de Bordeaux, a été désigné à la tête de LFP Média en charge de gérer le dossier des droits TV.

La Ligue de Football Professionnel entre dans une nouvelle ère puisque ce mercredi, le conseil d'administration de la LFP a officiellement désigné Nicolas de Tavernost au poste de directeur général de LFP Média. C'est lui qui sera désormais aux commandes de l'épineux dossier des droits TV de la Ligue 1, au moment où DAZN réclame 573 millions d'euros à la LFP devant la justice. A 74 ans, l'ancien dirigeant de M6 et des Girondins a une énorme expérience dans le secteur des médias, et Maxime Saada, le patron de Canal+ a déjà reconnu qu'il ne refusera pas de parler de la Ligue 1 avec Nicolas de Tavernost, un de ses proches, même s'il n'a pas ouvert la porte à une offre de C+ pour diffuseur le championnat de France.

La Ligue 1 mise tout sur l'ancien boss de M6

🚨📺 Le conseil d'administration de la LFP vient de valider la nomination de Nicolas De Tavernost au poste de directeur général de LFP Média. Celui qui est aussi conseiller de CMA Médias n'était pas présent ce matin au siège de l'instance. @RMCsport #RMCLive #DroitsTV — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) April 23, 2025

Selon RMC, les présidents des 18 clubs de Ligue 1 ont soutenu cette nomination de Nicolas Tavernost à la tête de LFP Média, ce dernier n'étant pas uniquement focalisé sur la création d'une chaîne 100% Ligue 1. « Il souhaite ouvrir de multiples pistes pour développer les droits, plutôt que de s'en tenir qu'à un seul projet d'ouverture de chaîne. Des contacts sont pris pour déterminer ces autres solutions. L’annonce de sa nomination est accueillie avec optimisme par les présidents de clubs, dont il voulait s’assurer du soutien avant d’accepter le poste », précise Arthur Perrot, qui ajoute que Nicolas de Tavernost va conserver son poste de conseiller au sein de la CMA Médias, qui possède notamment....RMC, BFM et La Provence.