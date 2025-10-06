Mise à jour des applications Foot01

qui t'impose de regarder l'ol , va voir d'autres matchs il y en a plein a voir
Ce tocard devrait être loin du football, je ne sais même pas comment il peut encore oser parler de football tout court.
c'est cela ton fantasme ? , tu va vite déchanter mon pauvre stéphanois
c'est ton fantasme ? , tu vas vite déchanté mon pauvre
C'est pas une question de maitrise du match.. C'est une question de tactique , de jeu.. On se fait chier en regardant vos matchs depuis le début de saison quand on aime juste le football et quand on est pas supporter
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|13
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|7
|14
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|9
|5
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|16
|12
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|11
|7
|3
|2
|2
|4
|14
|10
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|11
|12
|10
|7
|2
|4
|1
|-1
|9
|10
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|8
|7
|2
|2
|3
|-3
|9
|12
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|7
|2
|0
|5
|-5
|5
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|8
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|7
|1
|2
|4
|-8
|3
|11
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
Loading