Médias : Willy Sagnol officialise son départ de RMC

En pleine crise du coronavirus, RMC a acté un plan d’économie avec la fermeture de RMC Sport News pour début juin. Certains consultants en font déjà les frais…

Comme pressenti la semaine dernière, Willy Sagnol est le premier consultant à quitter le groupe Altice. En effet, l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux, qui était arrivé sur l’antenne de RMC en 2018, a officialisé son départ. « Je tenais à remercier RMC pour ces deux belles années où j'ai eu la chance de côtoyer des équipes formidables et où j'ai énormément appris sur le fonctionnement des médias » a-t-il confié dans des propos relayés par L’Equipe. Celui qui a animé sa propre émission durant une saison le vendredi soir et qui intervenait régulièrement dans l’After Foot et Team Duga souhaite désormais retrouver les terrains.

« Le temps est venu pour moi de retrouver le monde du football, ce sport merveilleux qui nous manque cruellement dans cette période difficile » a-t-il ajouté. Dans les heures à venir, RMC pourrait bien annoncer d’autres départs, dont celui de Rio Mavuba. Par ailleurs, aucun consultant extérieur ne devrait être recruté pour combler le départ de Christophe Dugarry, en fin de contrat à l’issue de la saison. Reste maintenant à savoir qui aura l’honneur d’animer l’émission foot de 18h à 20h. C’est un consultant interne qui sera promu et il y a de grandes chances que cela soit Jérôme Rothen, dont l’émission « Rothen Régale » le vendredi soir a été plutôt bien accueillie par les auditeurs.