Médias : Courbis occupé à Caen, Larqué revient sur RMC

Dans : Info, Ligue 1.

Rolland Courbis out, Jean-Michel Larqué in. À partir du 18 mars prochain, et ce jusqu'à la fin de la saison, l'ancien retraité prendra la place de Coach Courbis, désormais conseiller sportif de Fabien Mercadal à Caen. S'il poursuivra ses apparitions sur RMC lors des soirées de Coupe d’Europe, l'entraîneur de 65 ans donnera son fauteuil à Larqué du mardi au jeudi dans le "RMC Football Show".

« Avec mes nouvelles fonctions au SM Caen, je ne peux désormais plus être aussi souvent présent qu’avant sur RMC, et c’est devenu compliqué pour moi d’intervenir sur la Ligue 1. J’ai demandé à mon grand ami JML de me remplacer le temps de ma mission, et je le remercie d’avoir tout de suite accepté de relever le défi. Je ne vois vraiment personne de mieux que lui pour me remplacer », explique Rolland Courbis, qui a donc remis le pied de Larqué à l'étrier.

« Rolland m’a appelé et m’a demandé de faire une pige pour le remplacer, puisqu’il a de nouvelles obligations. J’ai été très honoré par cette sollicitation. Rolland m’a souvent dépanné pendant mes 17 années à RMC, je ne me voyais donc pas lui dire non pour ce petit coup de main. Et puis, rendre un service à quelqu’un quand on est à la retraite, ce n’est quand même pas la fin du monde ! », lance JML, qui va donc effectuer son grand retour sur RMC, une maison quittée après la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2018.