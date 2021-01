Média : L’Equipe en grève, le bras de fer se termine

Dans : Info.

Depuis près d’une semaine et demie, les journalistes de L’Equipe font grève afin de s’opposer à un plan social débouchant sur des licenciements en masse.

Les fidèles lecteurs du quotidien national sont précisément privés de L’Equipe depuis le samedi 9 janvier. Et tandis que le journal n’était toujours pas disponible ce mardi, le feuilleton pourrait rapidement prendre fin. En effet, Vincent Duluc a annoncé sur l’antenne d’Europe 1 que les représentants syndicaux et la direction de L’Equipe n’étaient plus très loin d’un accord. Ce qui signifierait que le journal ferait son retour en kiosque et en version numérique.

« C’est une souffrance pour tout le monde de ne pas faire ce journal qu’on aime, qui est plus qu’une entreprise pour nous, de ne pas faire ce journal auquel tout le monde est attaché. La vague de soutien des acteurs du sport, des gens de la culture et des médias nous a fait énormément de bien dans ce combat-là. J’espère que nous allons trouver une solution très vite, je prie pour qu’on la trouve aujourd’hui. Je pense qu’on n’est pas très loin de trouver une solution et de replacer L’Equipe à la place où il doit être. C’est à la fois un combat syndical et un combat affectif dans cette affaire » a lâché le journaliste historique de L’Equipe et intervenant régulier sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe. Depuis dix jours, consultants, animateurs TV ou encore sportifs manifestent leur soutien pour les journalistes et leur combat. Une attitude qui réchauffe les cœurs au sein de la rédaction à en croire Vincent Duluc, dont les lecteurs pourront peut-être admirer la plume dans les prochains jours…