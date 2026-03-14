TV : L'Equipe du Soir menacé, La Chaîne L'Equipe a deux options

Tout comme le Canal Football Club sur Canal+, L’Equipe du Soir est en danger sur la Chaîne L’Equipe. L’émission présentée par Olivier Ménard, qui existe depuis plus de 20 ans, pourrait disparaître en fin de saison.

Les émissions de débats de football sont en grand danger à la télévision. Tandis que Téléfoot va disparaître de la grille de TF1 à la rentrée pour être simplement proposé sur internet, l’avenir du Canal Football Club est en suspens sur Canal+. La chaîne cryptée comptabilise des audiences désastreuses avec l’émission d’Hervé Mathoux et se pose légitimement des questions. Il en va de même, et c’est plus surprenant, pour L’Equipe du Soir . Le talk de la Chaîne L’Equipe s’est imposé depuis plusieurs années comme une référence dans son domaine, avec des émissions 7 jours sur 7 pour débriefer de l’actualité de tous les sports, mais principalement du football.

Ces dernières heures, il était donc surprenant d’apprendre que la Chaîne L’Equipe envisageait de stopper L’Equipe du Soir à la fin de la saison dans un souci d’économies. Les audiences ne sont plus aussi bonnes que par le passé, et la diffusion de sports originaux comme par exemple les fléchettes, pourrait être privilégiée par L’Equipe. Pour les internautes, il n’y a de toute façon que deux solutions qui s’offrent à la Chaîne L’Equipe et à l’EDS : une suppression pure et simple de l’émission, ou une refonte totale du talk. « Supprimez moi ça vite. On les supportent plus », « Trop de sports, tue le sports ! « l’équipe de choc, l’équipe de Greg, l’équipe du soir » à l’époque on avait comme un petit jt matinal de sport et on en avait assez » et « C’est devenu tellement ringard et dépassé ce genre d’émission » estiment certains internautes favorables à la suppression de L’Equipe du Soir.

L'Equipe du Soir supprimée... ou révolutionné ?

D’autres sont plus nuancés et militent pour une refonte du talk présenté par Olivier Ménard afin de reconquérir le public et gagner de nouveau en audiences. « Je ne regarde plus beaucoup, surtout depuis que Didier Roustan est parti, mais pourquoi ne pas supprimer d’autres émissions qui semblent faire doublon ? », « Plutôt que de la supprimer, il faudrait peut être rafraichir le concept d'autant plus que beaucoup d'émissions sportives vont disparaître » ou encore « Ils préfèrent diffuser des fléchettes que personne ne regarde. Ils vont planter leur chaîne » estiment certains internautes, plutôt favorables à l’idée de conserver l’Equipe du Soir, mais à condition que des choses changent. Une grosse réflexion devra être menée par la direction de L’Equipe à ce sujet afin de prendre la bonne décision dans l’optique de la saison prochaine.