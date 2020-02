Balotelli accusé de viol à Nice, il porte plainte pour chantage

Dans : Info.

Passé en Ligue 1 par Nice et Marseille, Mario Balotelli est accusé par une jeune italienne d'un viol qu'il aurait commis en 2017 à Nice. L'attaquant italien parle lui d'une tentative d'extorsion et a porté plainte contre son accusatrice.

Reparti cette saison en Serie A, où il évolue à Brescia, Mario Balotelli refait parler de lui à Nice, mais probablement pas dans la rubrique qu’il souhaitait, même si l’affaire semble assez trouble. Selon France Bleu Azur, l’attaquant italien ferait l’objet d’une plainte de la part d’une jeune italienne qui affirme avoir été violé par Mario Balotelli à l’été 2017 après avoir rencontré le joueur dans une discothèque. Méfiant, le joueur aurait demandé à sa partenaire de lui présenter une pièce d’identité afin d’être certain qu’elle n’était pas mineure. Et cette dernière lui aurait présenté un document affirmant qu’elle avait 18 ans.

Seulement, quelques mois plus tard, la partenaire d’un soir de Mario Balotelli s’est rappelée au bon souvenir de l’attaquant en lui réclamant 100.000 euros sous peine de le dénoncer pour viol s’il ne s’exécutait pas, la jeune femme expliquant qu’en fait elle avait 16 ans au moment de sa relation avec Super Mario. Mario Balotelli conteste totalement cette versions et déposé plainte à son tour pour chantage et tentative d’extorsion, l'avocate italienne de la plaignante ayant tenté de vendre cette histoire à la presse transalpine. Chacune des deux plaintes est actuellement traitée en Italie, l'une à Brescia et l'autre dans la ville de résidence de l'accusatrice.