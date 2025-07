Canal+ vire l'Arabie Saoudite de ses programmes

Dans : Arabie Saoudite.

Par Claude Dautel

Canal+ diffusait le championnat d'Arabie Saoudite depuis deux ans, la présence de Cristiano Ronaldo et de Karim Benzema ayant motivé la chaîne française. Mais, c'est décidé, la Saudi Pro League va disparaître de C+.

Canal+ n'est pas du genre à faire des sentiments, et si l'engouement a été réel lorsque la Saudi Pro League a pris de l'ampleur via un mercato spectaculaire en 2023, les audiences n'ont jamais été au rendez-vous pour les matchs diffusés à des horaires variables. Malgré un énorme casting avec CR7, Karim Benzema, N'Golo Kanté, et d'autres stars du football qui ont cédé aux sirènes saoudiennes, le championnat d'Arabie Saoudite n'a pas rencontré un vrai succès populaire auprès des téléspectateurs français fans de football. Résultat, Thomas Sénécal, patron des sports de Canal+, confirme que le contrat liant la chaîne cryptée à la Saudi Pro League n'a pas été reconduit et que l'on ne verra plus les matchs saoudiens.

La Premier League, championnat vedette sur Canal+

Se confiant à L'Equipe, le responsable du service des sports de la chaîne du groupe Bolloré a précisé que désormais Canal+ voulait mettre le paquet sur la Premier League, en dehors de la Ligue des champions. « Nous n'avons pas renouvelé notre contrat avec la Saudi Pro League, confirme Thomas Sénécal, qui confirme que le championnat d’Angleterre va prendre encore plus de place sur la grille. On va décliner le multiplex (4 matches) sur la Premier League sur Canal+ Foot le samedi à 16 heures. On a la volonté de la réenchanter, la remettre là où elle le mérite, c'est-à-dire à la place de premier Championnat de clubs au monde. »

L'Arabie Saoudite sur Ligue 1+ ?

Faute d'avoir trouvé un accord avec la Ligue de Football Professionnel, les conditions exigées par Canal+ semblant inacceptables pour Nicolas de Tavernost, C+ se focalise sur la Ligue des champions et la Premier League, la Saudi Pro League disparaissant des écrans de la chaîne cryptée, en attendant peut-être un nouveau diffuseur et pourquoi pas Ligue 1+ qui ne va pas se contenter des seuls matchs de Ligue 1 pour meubler sa grille des programmes.