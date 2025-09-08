« ‍Je suis un héros pour beaucoup ‍», Pierre Ménès répond à la polémique

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Accusé de racisme après une récente déclaration, Pierre Ménès a répondu à la polémique. Le journaliste a totalement assumé ses propos et s’est défendu face aux critiques.

Si Pierre Ménès crée la polémique depuis quelques jours, ce n’est pas pour une analyse footballistique. Le journaliste est à l’origine d’un scandale depuis un commentaire sur l’équipe de France et son récit sur la mauvaise expérience de son fils dans le club de Torcy. A l’époque, le jeune Axel s’était senti à l’écart et avait préféré quitter l’équipe essentiellement composée de joueurs d’origine étrangère. De quoi provoquer une vague de critiques à l’encontre de Pierre Ménès accusé de racisme, et qui a tenu à répondre sur sa chaîne YouTube.

🎙️ « Mon fils de 11 ans a arrêté de jouer au foot après trois entraînements. [...] Dans l'équipe, il n'y avait que des maghrébins et des noirs, c'est la réalité du football français. » - @PierreMenes



Bistro Libertés sur TVL 🔻https://t.co/7n2SUOGdnv pic.twitter.com/wdpWNL67dH — TVL (@tvlofficiel) September 4, 2025

« J'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet, je ne retire pas une virgule à ce que j'ai dit, a réagi l’ancien spécialiste de Canal+. J'ai dit ce que je pense, ce que j'avais ressenti à l'époque avec l'histoire de mon fils. Et sur l'équipe de France, j'ai juste fait le constat que tout le monde fait. Il n'est pas question de s'en féliciter ou pas. Le fait est que l'équipe de France est composée dans son immense majorité, pour ne pas dire parfois dans sa totalité, de joueurs noirs. Je ne vois pas ce que ça a de raciste. Ce qui serait raciste, ce serait de dire "il y a trop de noirs", ou "le fait qu'il y ait des joueurs noirs est un problème". Je n'ai jamais dit ça, je ne le dirai jamais. »

Pierre Ménès assume

« C'est d'ailleurs la réponse que j'ai donnée quand des mecs me disaient qu'ils ne se reconnaissaient plus dans cette équipe de France où il n'y a que des noirs. Je leur disais "oui mais ce sont les meilleurs qui jouent". Après, pourquoi ce sont les meilleurs ? C'est un autre débat. Je suis droit dans mes bottes. Je suis un héros pour beaucoup de gens, pas tous hyper recommandables, il faut aussi le reconnaître. Je suis un monstre pour LFI, mais ça, j'y survivrai parfaitement », s’est défendu Pierre Ménès.