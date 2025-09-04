Le PSG boycotte le mercato, Pierre Ménès sait pourquoi

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Cet été, le Paris Saint-Germain prévoyait de renforcer sensiblement son équipe avec notamment de nouveaux attaquants. Cependant, les recrues ont été beaucoup moins nombreuses. La faute selon Pierre Ménès au niveau du champion d'Europe en titre.

Un goût de trop peu pour le Paris Saint-Germain au mercato ? Les Parisiens ont été moins actifs et dépensiers que leurs rivaux européens cet été. Ils n'ont attiré que trois joueurs, tous dans le domaine défensif, avec les gardiens de but Lucas Chevalier et Renato Marin ainsi que le défenseur central ukrainien Illya Zabarnyi. Aucun renfort n'est à noter en attaque malgré l'intérêt affiché par Luis Campos pour Maghnes Akliouche. Le Monégasque n'a pas été bradé par son club alors qu'il était séduit par le projet parisien. Le PSG n'a pas recruté de milieu supplémentaire non plus malgré les envies du staff.

Pas de place dans le onze pour les recrues ?

De quoi frustrer certains supporters parisiens, lesquels auraient apprécié voir débarquer le néo-international français Akliouche mais aussi l'ancien milieu strasbourgeois Andrey Santos qui a fait son retour à Chelsea cet été. Interrogé par des internautes sur l'échec de ces transferts, Pierre Ménès n'a pas versé la moindre larme. Sans dénigrer le niveau des deux jeunes joueurs, l'ancien membre du Canal Football Club estime que leur recrutement est inutile au prix réclamé par leurs clubs.

« Le problème c’est que le PSG, avec sa saison dernière exceptionnelle, a mis le niveau de ses titulaires à une telle hauteur que c’est difficile d’approcher des joueurs majeurs qui vont vouloir évidemment être titulaires dans cette équipe. Oui mais voilà, si tu es milieu de terrain comme tu me parles de Santos que j’adore, tu vas enlever qui ? Vitinha ? Joao Neves ? Ruiz ? Non. Le mec va arriver avec un statut de remplaçant sauf que Chelsea avec Santos et Monaco avec Akliouche ils vont pas les vendre au tarif de remplaçants. Ils vont les vendre 50 millions Santos et 70 millions Akliouche. Tu vas pas dépenser 120 millions pour des mecs pour faire la rotation... », a t-il décrypté sur sa chaîne Pierrot le Foot sur Youtube. Cela reste un problème quand même pour le PSG qui ne bénéficie pas d'un banc de touche aussi étoffé que la concurrence européenne.