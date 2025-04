Géraldine Maillet attaquée, Daniel Riolo craque

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Régulièrement insulté sur les réseaux sociaux, Daniel Riolo peut parfois craquer dans ses réponses. Les internautes n’ont pas intérêt à cibler ses proches, et surtout sa femme Géraldine Maillet.

Connu pour ses avis tranchés, Daniel Riolo ne laisse personne indifférent. Ses opinions ne font pas l’unanimité chez les auditeurs de RMC. Certains supporters des équipes concernées par ses déclarations s’agacent et vont jusqu’à s’en prendre au journaliste sur les réseaux sociaux. Rien de dramatique pour la tête de l’affiche de l’After. Du moins jusqu’au moment où ses détracteurs s’attaquent à sa femme Géraldine Maillet, ancienne chroniqueuse de l’émission Touche pas à mon poste.

Daniel Riolo agressé après l'exploit du PSG https://t.co/nurUvgMsa1 — Foot01.com (@Foot01_com) March 12, 2025

« Il y a plein de gens à qui je parle de façon tout à fait normal, a confié le journaliste dans le programme Ouvre ton tel sur RMC. Franchement, ça m'arrive de parler à des gens, avec qui on échange, ils me posent des questions. Je ne sais pas quelle proportion ça représente, j'allais dire 60-70% des gens à qui je parle, mais je n'en sais rien. Et tout le monde sait que si on m'insulte perso, je ne dis rien, mais je ne tiens pas quand c'est ma famille. Et souvent je réponds. Je peux être hyper violent, mais je vous assure, il faut se rendre compte de ce qu'on est capable de recevoir. »

« Je l’avoue, je craque »

« Souvent, c'est quand ça touche ma femme. Mais c'est tellement ignoble ce qu'on m'envoie qu'effectivement, si on me dit deux phrases, je peux répondre dix phrases. Je réponds au quart de tour et je ne suis même pas proportionné. C'est-à-dire que pour trois phrases, je peux en répondre dix. Moi je l'avoue, je craque. Je préfère faire ça que de prendre au fond de moi-même. Les gens me disent de laisser passer. Mais en fait je pense que le fait de le prendre et de l'ingurgiter, ça va me faire du mal et je pense que les gens cherchent ça. Répondre, moi ça me permet de purger et après je m'en fous, je passe à autre chose. Comme ça je l'évacue », a expliqué Daniel Riolo.