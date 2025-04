OL ‍: Riolo écoeuré, la Ligue 1 veut « ‍saigner Textor ‍»

Dans : OL.

L’OL a perdu un derby riche en polémiques dimanche soir à Saint-Etienne. De quoi scandaliser Daniel Riolo, écoeuré par la manière dont le club détenu par John Textor est traité en Ligue 1.

Carton rouge annulé, reprise du match après l’agression d’un arbitre, rien n’a été en faveur de l’Olympique Lyonnais dimanche soir lors du derby contre Saint-Etienne. John Textor n’a d’ailleurs pas masqué sa colère après la défaite de son équipe sur la pelouse de l’ASSE, critiquant sévèrement l’arbitrage et avouant ensuite que François Letexier s’était excusé auprès de l’état-major lyonnais en raison de son erreur de jugement sur le carton rouge retiré à Lucas Stassin malgré la grave blessure de Corentin Tolisso.

Au lendemain de la défaite à Geoffroy-Guichard, l’amertume est vive chez les suiveurs du club rhodanien, mais pas uniquement. S’il est neutre entre les deux rivaux, Daniel Riolo a quand même manifesté un certain soutien envers les supporters lyonnais. Sur son compte X, le journaliste a regretté l’acharnement dont est victime depuis plusieurs mois l’OL en Ligue 1, la faute selon lui à la présence au sein du club de John Textor, opposant assumé de Vincent Labrune ou encore de Nasser Al-Khelaïfi.

Daniel Riolo dénonce un acharnement contre Textor

« Je pense que j’aurais dit que perdre Tolisso sans que ça donne rouge c’est pas anodin comme fait de jeu…. Et puis j’aurais hésité à aller plus loin pour pas être traité de complotiste. Parce que tout est normal dans ce derby et que saigner Textor c’est normal. Le match énorme des Verts ? Bah à 10 il aurait été plus difficile non ? Mais bon tout est normal… alors tout va bien » a publié sur X avec une énorme dose d’ironie le journaliste de RMC, pas présent dans l’After Foot pour réagir à la radio à la défaite de l’OL à Saint-Etienne mais qui a quand même tenu à partager son point de vue sur la rencontre via son compte X. Une réaction qui ne calmera pas la colère des supporters lyonnais après cette soirée riche en émotions du côté de Saint-Etienne, bien au contraire.