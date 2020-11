Foot : Le médecin de Maradona inculpé pour homicide involontaire

Dans : Info.

Décédé mercredi soir à l’âge de 60 ans à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire, Diego Maradona fait désormais l’objet d’une enquête.

Et pour cause, dans un communiqué publié jeudi après-midi, l’avocat de Diego Maradona a frontalement accusé le médecin de l’Argentin de négligence. « Il est inexplicable que, pendant 12h, mon ami n’ait pas reçu d’attention et n'ait pas été contrôlé de la part du personnel de santé attitré. L’ambulance a mis plus de 30 minutes à arriver, ce qui a été une idiotie criminelle » a notamment publié Matias Morla. Visiblement, les accusations de l’avocat de Diego Maradona étaient fondées puisque ce dimanche après-midi, l’agence presse Telam informe que Leopoldo Luque, le médecin personnel de Diego Maradona, a été inculpé pour homicide involontaire.

Plus tôt dans la journée, La Nacion indiquait qu’une perquisition avait été menée au domicile et au bureau du médecin personnel de Diego Maradona afin d’en apprendre plus sur les circonstances de la mort de l’idole du football argentin. Cette perquisition devait notamment permettre de « déterminer si, lors de l'hospitalisation à domicile de Maradona, il y avait eu des irrégularités » selon une source de l’enquête, citée par le quotidien argentin. Vraisemblablement, les investigations ont permis de démontrer une réelle négligence de la part du médecin de Diego Maradona. Cela ne vous surprendra pas, l’information a fait l’effet d’une véritable bombe en Argentine, pays totalement à l’arrêt depuis mercredi soir, et l’annonce de la mort de Diego Maradona. Une information qui n’échappera sans doute pas à un certain Lionel Messi, lequel a par ailleurs rendu un très bel hommage au n°10 charismatique de la sélection argentine et de Naples à l’occasion du match entre Barcelone et Osasuna en arborant un maillot de Newell's Old Boys, club dans lequel Maradona a débuté sa carrière en 1993.