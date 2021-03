FIFA : Omar Da Fonseca remplaçant de Pierre Ménès ?

Dans : Info.

Suite à la mise à l'écart de Pierre Ménès, Omar Da Fonseca s'est proposé pour prendre le relais du journaliste de Canal+ sur les commentaires du célèbre jeu vidéo FIFA.

Depuis quelques jours, c'est un peu le monde qui s'écroule pour Pierre Ménès. En marge du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » de Marie Portolano, la star des médias français a été rattrapée par ses erreurs du passé avec certaines femmes de la rédaction de Canal+. Après avoir provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, Ménès a tenté de s'excuser en direct à la TV en début de semaine. Ce qui n'a pas suffi, puisque la chaîne cryptée vient de lancer une enquête interne pour savoir si son salarié doit être sanctionné pour ses faits et gestes. S'il est en danger à Canal, Pierre Ménès a en tout cas déjà perdu un gros contrat, puisque jeudi, Electronic Arts a annoncé que le journaliste de 57 ans ne sera plus aux commentaires du jeu FIFA à partir du prochain opus. « Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n'intégrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 22 ni dans les versions ultérieures du jeu », a notamment expliqué EA France.

Omar Da Fonseca prêt à relever le défi FIFA

Depuis cette annonce, c'est la fête sur les réseaux sociaux. Et alors que tout le monde cherche le futur compagnon d'Hervé Mathoux, le nom d'Omar Da Fonseca revient souvent. Alors est-ce que le pari FIFA pourrait tenter le commentateur de beIN Sports ? La réponse est oui. « Ce serait extraordinaire d'être sur FIFA. Même si c'est quelque chose qui n'est pas de mon âge, ça me plairait beaucoup. Ça ne dépend pas de ma décision, mais voilà quoi. J'ai des petits enfants, et ils seraient super contents. On verra bien ! », a lancé, sur Twitch, le fan de Lionel Messi, qui pourrait apporter un peu de folie dans les commentaires de FIFA.