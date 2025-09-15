ICONSPORT_151424_0013
Eric Abidal

Eric Abidal dément sa propre mort

Info15 sept. , 15:40
parClaude Dautel
Depuis quelques heures, une rumeur circulant sur les réseaux sociaux annonçait la mort d'Eric Abidal. L'ancien joueur français a tenu à rapidement rassurer tout le monde, il est en pleine forme. 
C'est une séquence assez inouïe, mais qui témoigne de l'état actuel des réseaux sociaux. Ce lundi après-midi, ayant appris que sur X et Tiktok certains affirmaient qu'il était mort suite à une deuxième greffe du foie, Eric Abidal est rapidement venu tordre le cou à ce sale rumeur. Et pour cela, l'ancien joueur de Lille, Monaco l'OL et bien encore du Barça est passé par son compte Instagram. 
Le-post-d-Eric-Abidal-le-15-septembre-2025-2138010
« Certaines rumeurs ne devraient jamais exister. Je suis ici, avec ma famille, et tout va bien. Le respect est essentiel. Il y a une famille et mes enfants derrières. Pour être clair : je vais bien, je suis en vie et en bonne santé. Merci pour votre soutien et vos messages d’inquiétude. Concentrons-nous sur ce qui compte vraiment », a confié Eric Abidal, désormais âgé de 46 ans.
Articles Recommandés
ICONSPORT_266745_0160
TV

La chaîne Ligue 1+ dépasse le million d'abonnés !

ICONSPORT 261501 0122
PSG

PSG : Luis Campos pointe du doigt Luis Enrique

om greenwood en arabie saoudite la revelation choc iconsport 266745 0237 398336
OM

Le Real Madrid est effrayé par un seul joueur de l'OM

ICONSPORT_180128_0485
Equipe de France

Samuel Umtiti met un terme à sa carrière (off)

Fil Info

19:31
La chaîne Ligue 1+ dépasse le million d'abonnés !
19:00
PSG : Luis Campos pointe du doigt Luis Enrique
18:30
Le Real Madrid est effrayé par un seul joueur de l'OM
18:07
Samuel Umtiti met un terme à sa carrière (off)
18:00
OL : Le cœur brisé, Anthony Lopes a hâte de revenir
17:30
Ruben Amorim viré ? Manchester United surprend tout le monde
17:00
ASSE : Un joker surprise à 3 millions d'euros
16:36
Madrid : Bellingham et Camavinga de retour contre l'OM
16:30
PSG : Barcola reçoit une promotion en or

Derniers commentaires

PSG : Luis Campos pointe du doigt Luis Enrique

Campos pointe surtout du doigt l'étroitesse de sa relation avec ses coachs. Ce qui est une très bonne chose.

Samuel Umtiti met un terme à sa carrière (off)

bravo a mr umtiti, il aura touché le graal

PSG : Lens volé au Parc des Princes, « c’est clair et net »

"Je n’ai pas revu les images, mais sur ce que je ressens sur le moment, il y a penalty, c’est clair et net." Le ressentit d'un joueur de foot pro, normal que ça échappe à un sportif de canapé. Comme toujours avec toi, tu transformes une déclaration avec malhonnêteté.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Évidement qu'il s'agit de métaphores bien entendu. Mais au vu des derniers résultats le PSG a bien souvent tenu son rang devant l'OM qui a déjoué devant le talent et le sérieux de nos joueurs. Le colosse là, rires.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Rires; Personne ne tremble devant personne. Ce n'est que du foot, il faut savoir raison gardé, et oui.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading