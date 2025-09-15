Eric Abidal dément sa propre mort

Depuis quelques heures, une rumeur circulant sur les réseaux sociaux annonçait la mort d'Eric Abidal. L'ancien joueur français a tenu à rapidement rassurer tout le monde, il est en pleine forme.

C'est une séquence assez inouïe, mais qui témoigne de l'état actuel des réseaux sociaux. Ce lundi après-midi, ayant appris que sur X et Tiktok certains affirmaient qu'il était mort suite à une deuxième greffe du foie, Eric Abidal est rapidement venu tordre le cou à ce sale rumeur. Et pour cela, l'ancien joueur de Lille, Monaco l'OL et bien encore du Barça est passé par son compte Instagram.

« Certaines rumeurs ne devraient jamais exister. Je suis ici, avec ma famille, et tout va bien. Le respect est essentiel. Il y a une famille et mes enfants derrières. Pour être clair : je vais bien, je suis en vie et en bonne santé. Merci pour votre soutien et vos messages d’inquiétude. Concentrons-nous sur ce qui compte vraiment », a confié Eric Abidal, désormais âgé de 46 ans.