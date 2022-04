Emma Smet, le meilleur atout du PSG pour garder Kylian Mbappé ?

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Si l'avenir professionnel de Kylian Mbappé intéresse les amateurs de football, certains espèrent que sa vie sentimentale pourra peser dans son choix de rester à Paris plutôt que de déménager à Madrid.

Kylian Mbappé est devenu une star mondiale, et forcément ses moindres faits et gestes sont scrutés à la loupe, y compris concernant sa vie privée, ce qui est le prix à payer lorsque l’on franchit une certaine notoriété. On se souvient qu’il y a deux ans, on avait prêté une relation à la star du PSG avec une ex de Neymar, ce qui avait évidemment fait frissonner les tabloïds. Mais il se chuchote depuis plusieurs mois que Kylian Mbappé vivrait le parfait amour avec Emma Smet, la fille de David Hallyday et d’Estelle Lefébure, et donc la petite fille de Johnny Halliday. Kylian Mbappé et Emma Smet ont été pris en photo au Parc des Princes alors qu’ils étaient ensemble et semblaient très complices, forcément la machine à buzz s’est mise en route. En février dernier, la jeune femme de 24 ans avait été une première fois été interrogée sur cette romance éventuelle avec le footballeur français. Et si Mbappé tape au but, elle avait tapé en touche, précisant qu’il ne fallait pas accorder d’importance à des photos. Bien évidemment, cette possible belle histoire ne pouvait pas en rester là.

Emma Smet et Kylian Mbappé, juste des photos ?

Road to 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣…



Happy New Year everyone

I wish you health, happiness and success. 🎊❤️ pic.twitter.com/t5upikqz0L — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 31, 2021

Cette semaine, celle qui joue notamment dans Demain nous appartient, et a actuellement un rôle au théâtre dans la pièce de Philppe Lellouche, Le jeu de la vérité, fait l’objet d’un long portrait et d’une interview dans les colonnes de l’hebdomadaire Paris-Match. Et forcément, elle n’a pas échappé à une nouvelle question sur la possibilité qu’elle soit en couple avec la star mondiale du football. « On l’a questionné sur la rumeur de romance avec Kylian Mbappé. Elle s'y attendait. Juste des amis, en fait ? Elle soupire. « Bien sûr, mais je le dis et je le répète : je n'ai pas à me jus­tifier sur les personnes avec qui je suis pho­tographiée. » Émettre une interrogation de plus semble vain : « Je souhaite garder ma vie privée pour moi (...) J’ai observé, bien appris », explique le journaliste de Paris-Match, qui n'en saura pas plus ou du moins n'en dira pas plus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝙀𝙢𝙢𝙖 𝙎𝙢𝙚✟ (@emma__smet)

Les enquêteurs 2.0 se sont cependant penchés sur les activités de Kylian Mbappé et d'Emma Smet sur les réseaux sociaux, et tout le monde a bondi quand le champion du monde 2018 a liké sur Instagram une photo de la jeune femme avec son cadeau de la Saint-Valentin, un énorme nounours. Quoi qu'il en soit, on n'en saura pas plus pour l'instant, mais du côté des supporters du Paris Saint-Germain on espère surtout que si cette relation est sérieuse elle incitera Kylian Mbappé à prolonger son contrat avec le club de la capitale afin de ne pas vivre trop éloigné d'Emma Smet, ce qui serait le cas s'il se décidait à partir à Madrid. Le feuilleton va donc encore continuer, avec ou sans Emma Smet en guest star, Kylian Mbappé ayant le contrôle total sur toute sa communication.