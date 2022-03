Emiliano Sala, la cause de son décès connue, sa famille soulagée

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Plus de trois ans après les faits, la famille d’Emiliano Sala a chaleureusement remercié les légistes et le jury pour enfin avoir fait la lumière sur des aspects du dossier concernant la mort de l’attaquant argentin, à l’occasion de son transfert en avion de Nantes à Cardiff.

Si ce vol s’est bien crashé à grande vitesse dans la Manche, les experts et les légistes ont tranché pour établir le déroulement précis des opérations. C’est donc la combinaison du crash de l’avion et d’une intoxication au monoxyde de carbone qui a ôté toute chance de survie aux deux occupants, le pilote David Ibbotson, et le footballeur Emiliano Sala. Le pilote a tout d’abord perdu la maitrise de l’avion dans un virage effectué à trop grande vitesse, causant la dislocation de l’appareil avant même qu’il n’heurte la mer, le tout à une vitesse de 435 km/h. Et dans le même temps, le système d’échappement défectueux du Piper Malibu n’a pas permis d’évacuer comme il se devait le monoxyde de carbone, utilisé dans ce type d’appareil avec des moteurs à piston.

Emiliano Sala totalement inconscient au moment du crash

Une fuite soit dans la cabine, soit dans les systèmes de chauffage ou de ventilation, a intoxiqué et rendu inconscient Emiliano Sala, dont l’autopsie a démontré qu’il avait un taux saturation en carboxyhémoglobine de 58 %, alors qu’un taux de 50 % est déjà considéré comme potentiel fatal. C’est donc « profondément inconscient » et sans aucune chance de survie que l’attaquant a vécu le crash, tandis que le pilote pourrait lui aussi avoir fini par perdre connaissance avec cet empoisonnement au monoxyde de carbone avant de toucher la mer. Le corps de ce dernier n’a toutefois pas été retrouvé. Concernant Emiliano Sala, les causes du décès officielles sont donc les coups reçus à la tête et à la poitrine lors du choc lié au crash, même si ses chances de survie étaient devenues malheureusement totalement nulles avec cette intoxication lié à un mauvais fonctionnement de l’appareil. Dans cette histoire, le procès de l’opérateur de ce vol, qui a délégué ce transport à un collègue non qualifié pour cela, a déjà eu lieu, et David Henderson a écopé de 18 mois de prison.