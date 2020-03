Elections : Pierre Ménès, Estelle Denis, Philippe Sanfourche..c'est non !

Dans : Info.

Ce dimanche, le premier tour des élections municipales aura lieu normalement alors que la France est entrée en phase 3 de la lutte contre le coronavirus. De nombreux consultants et journalistes annoncent qu'ils n'iront pas voter.

Samedi soir, le Premier Ministre a annoncé la fermeture de l’ensemble des commerces non-essentiels et a demandé à la population française de rester chez elle afin de ne pas contribuer à la propagation du coronavirus. Mais en même temps Edouard Philippe, qui est candidat au Havre, a expliqué que le premier tour des élections municipales prévu ce dimanche était maintenu. Une décision qui peut surprendre et qui a surpris. Pierre Ménès a ouvert le bal des réactions, et le consultant de Canal+ n’a pas été le seul à se dire sidéré et à faire savoir qu’il n’irait pas voter.

« Vu qu’on me demande d’être confiné chez moi comment voulez-vous aller voter demain ? question de logique. Ce premier tour va être un désastre en terme d’abstention et ne sera pas représentatif tout ça à cause de l’irresponsabilité de ceux qui nous gouvernent (...) Et la concernant les bureaux de vote on dit quoi du coup. On se fout de notre gueule », a lancé Pierre Ménès. De son côté, Estelle Denis a elle aussi indiqué qu’il ne fallait pas compter sur elle pour sortir et aller voter. « #jenevaispasvoter car je respecte les consignes du monde médical. Qui fait comme moi ? », a interrogé l’animatrice de L’Equipe d’Estelle. « Moi », lui a répondu Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football de RTL. Et au sein des consultants et journalistes, ce mouvement est important, même s'il n'est pas unanime.