DNCG ‍: Un énorme coup de tonnerre ce mardi ‍?

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

La DNCG n'a pas encore fini sa tournée des clubs cet été, et cela pourrait encore frapper très fort ce mardi avec des appels pour des clubs qui jouent très gros.

Si la Ligue 1 a connu des rebondissements avec le verdict concernant l’Olympique Lyonnais qui a été inversé et permet désormais au club rhodanien de se sauver, tout n’est pas encore réglé pour les clubs professionnels. Remonté en Ligue 2 l’année précédente, le FC Martigues est au bord du dépôt de bilan, et pourrait être privé de toutes les compétitions fédérales si la situation financière n’évoluait pas. La propriétaire du club Lela Galeb-Roskop semble totalement dépassée, et cherche désespérément des fonds pour sauver le club martégal. Il manque en effet 5 millions d’euros pour boucler le budget, et la DNCG n’a pas apprécié cet énorme trou et a sanctionné la formation provençale.

Galeb-Roskop cherche 5 millions d'euros

L’Américaine, qui est actuellement présente en France pour essayer de trouver une solution, a déjà injecté sept millions d’euros depuis son arrivée en 2023, mais ne veut plus remettre au pot. Le gendarme financier a clairement demandé que des fonds soient déposés sur les comptes du club, et que les promesses cessent désormais, car cela ne permet pas de payer les salaires.

À cette heure-ci aucun dépôt d'argent n'a été prévisionné sur le compte du FC Martigues... Ni aucune vente ou collaboration actée... https://t.co/0b5TrMhYAH — Éric STELLA (@EricStella13) July 13, 2025

Ce mardi 15 juillet, Martigues passera donc en appel mais La Provence n’a pour l’heure pas de bonnes nouvelles à donner à propos de la formation évoluant à Francis Turcan. En effet, à la veille du rendez-vous, Eric Stella, journaliste pour le quotidien sudiste, affirme qu’aucun dépôt d’argent n’a été provisionné sur le compte, et encore moins de mouvements majeurs avec de nouveaux actionnaires. Cela sent donc très mauvais pour le FC Martigues, qui va devoir donner des garanties ce mardi, ou bien être exclu des championnats nationaux et repartir en Régional 1, soit la 6e division nationale.