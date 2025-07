DNCG ‍: Trois clubs relégués

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Les premiers appels des décisions de la DNCG ont été étudiés en ce début de semaine. En attendant des clubs comme l’OL au plus haut niveau, ce sont plusieurs clubs amateurs mais évoluant dans des championnats nationaux qui sont passés devant la commission. Ce lundi, c’est le club de Bergerac qui a été privé de toute participation aux championnats nationaux et passera donc de la N2 au championnat régional. Ce mardi, trois autres clubs ont été rétrogradés définitivement avec Balagne (N2) qui reprendra en N3 et Marignane qui va subir le même sort.

Football : en appel, la DNCG confirme la relégation administrative du FC Balagne en National 3 https://t.co/Q04WCgGvAE — Corse-Matin (@Corse_Matin) July 1, 2025

Ces décisions provoquent donc un chamboulement des championnats avec le maintien encore officiellement à confirmer en National 2 des formations initialement reléguées de Wasquehal, Goal FC et Granville et l’équipe de Chassieu-Décines qui est repêchée en National 3.