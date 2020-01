Décès de Kobe Bryant, l'émotion et la belle anecdote de Pierre Ménès

Dans : Info.

Quelques minutes avant le coup d’envoi du match Lille-PSG dimanche soir, nous apprenions la disparition de Kobe Bryant, véritable légende du basket et du sport en général.

Depuis l’annonce de sa disparition dans un tragique accident d’hélicoptère, les hommages du monde du football se succèdent. Dimanche soir, Neymar a eu un geste pour lui après son penalty inscrit en deuxième mi-temps face aux Dogues. Dans la foulée, c’est Pierre Ménès qui a eu une pensée pour Kobe Bryant. Sur son blog, le journaliste de Canal Plus s’est dit totalement bouleversé par la disparition d’un homme avec qui il avait eu la chance de discuter le temps d’une soirée à Paris.

« Un mot pour vous dire à quel point je suis bouleversé par la mort de Kobe Bryant, que j’avais eu la chance de rencontrer un soir dans une boîte parisienne qui n’existe plus, le Milliardaire. À l’époque, je portais le modèle Kobe Bryant de chez Nike. Quand je suis entré dans la boîte, il était assis avec des amis et a repéré mes baskets. Il m’a alors fait signe de les rejoindre. J’avais passé une heure avec lui, un mec super souriant, super ouvert, qui n’avait pas du tout eu l’attitude arrogante qu’on pouvait parfois lui prêter sur les terrains de basket. Je n’ai pas perdu un proche mais j’ai perdu quelqu’un que je connaissais et qui m’avait surtout fait rêver pendant des années sous le maillot des Lakers » a publié Pierre Ménès, très affecté par la disparition de Kobe Bryant, comme de nombreux fans de sport.