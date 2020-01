Kobe Bryant décède dans un accident, le monde du foot sous le choc

Triste nouvelle ce dimanche soir… Une légende du sport mondial s’est éteinte à l’âge de 41 ans. Selon les médias américains, Kobe Bryant s'est tué dans un accident d'hélicoptère. Retiré des parquets depuis 2016, la star a remporté cinq fois le titre de champion en NBA avec les Lakers et deux titres olympiques avec les Etats-Unis. Ce dimanche soir, c’est donc toute la planète qui pleure l’un des plus grands sportifs de l’histoire. Un événement qui ne laisse bien entendu pas insensible dans le monde du football, où les hommages des uns et des autres se succèdent sur les réseaux sociaux. En 2017, Kobe Bryant était venu à l'entraînement du Paris Saint-Germain et avait posé avec les joueurs, tous heureux comme des gosses de côtoyer une telle icône.

The club would like to express its deepest condolences to his family and friends, to the @Lakers and the @NBA family after the tragic passing of Kobe Bryant. RIP, legend. 🙏🏼 pic.twitter.com/McVe3XL2md