Cyril Hanouna investit en masse à Marseille, mais pas à l’OM

Dans : Info, OM.

Animateur et producteur de télévision passionné par le sport, Cyril Hanouna a souvent été aperçu au Parc des Princes lors des gros matchs.

Mais son coup de cœur en terme d’investissement va pour un club de Marseille. Il ne s’agit pas de l’OM, mais de l’Athlético Marseille, ancien Consolat, qui se trouvait un temps en National, mais est ensuite descendu sportivement puis financièrement jusqu’en N3, l’équivalent de la cinquième division. Ce vendredi, L’Equipe s’est plongé dans les entrailles d’un club de quartier marseillais qui a rêvé grand, mais a clairement du mal à décoller pour le moment.

Le projet d’un stade à 20.000 places à 9 ME est pour le moment mis entre parenthèses, étant donné les difficultés financières d’un club qui survit grâce au mécénat, à savoir les dons ou prêts par des personnes ou sociétés désireux d’aider l’Athlético Marseille. Et cela peut monter haut puisque lors du dernier exercice, le mécénat a atteint 830.000 euros, dont 200.000 euros mis en urgence par Souleymane Diawara afin d’aider à clôturer les comptes, révèle le quotidien sportif. L’ancien capitaine de l’OM est l’un des actionnaires du club, avec la société Hahapping, représentée par le conseil de Cyril Hanouna, qui investit dans le club marseillais depuis l’an dernier. Des sommes copieuses donc, des ambitions élevées avec un projet de stade à 9 ME, un projet immobilier à 47 ME pour le financier, un directeur sportif nommé Mamadou Niang, pour des résultats bien loin de l’objectif « Ligue 2 en 2022 » lancé par son président Karim Aklil. Partie remise donc, pour le moment.