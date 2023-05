Cristiano Ronaldo divorce ? Sa mère s'en mêle

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Alors que des rumeurs évoquent des tensions entre Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez, la mère du joueur est intervenue. Après les deux principaux intéressés, Dolores Aveiro a répondu aux médias pour démentir les bruits de couloir.

Depuis son arrivée en Arabie Saoudite cet hiver, Cristiano Ronaldo n’est pas épargné par la presse. L’attaquant d’Al-Nassr fait l’objet de nombreuses rumeurs plus ou moins crédibles. On a d’abord accusé le Portugais d’avoir poussé son coéquipier Vincent Aboubakar vers la sortie, avant de lui prêter des envies d’ailleurs quelques mois après sa signature. Un média a même inventé une déclaration de son président selon laquelle le dirigeant regretterait de l’avoir recruté.

Le couple de Ronaldo en crise ?

Et comme si cela ne suffisait pas, les bruits de couloir concernent également la vie privée de Cristiano Ronaldo. En effet, l’émission Noite das Estrelas a annoncé une possible séparation entre le quintuple Ballon d’Or et sa compagne Georgina Rodriguez, jugée trop dépensière. « Ronaldo n’est pas heureux, expliquait le journaliste Daniel Nascimento. Georgina passe ses journées dans un centre commercial à Riyad et c’est l’une des raisons pour lesquelles Cristiano n’est pas content de cette histoire. (…) Et le pire, c’est qu’elle se croit au même niveau que Cristiano. Elle se met sur un piédestal et il n’aime pas ça du tout. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Très vite, les principaux intéressés ont réagi sur le réseau social Instagram. Georgina Rodriguez a commencé par publier un commentaire. « L’envieux invente la rumeur. Le cancanier la répand. Et l’idiot y croit », a-t-elle lâché. Puis l’ancien joueur de Manchester United a partagé une photo d’eux en train de s’embrasser. Enfin, sa mère est elle aussi intervenue lors de l’ouverture d’un magasin sur l’Île de Madère. « Ce ne sont que des mensonges. Tous les couples se disputent, mais ce qui a été écrit est un mensonge », a-t-elle répondu, en évoquant tout de même des tensions au sein du couple.