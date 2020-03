Coronavirus : Cristiano Ronaldo fait un don XXL, ce n'est pas bidon

Dans : Info.

Il y a deux semaines, le journal Marca dévoilait dans ses colonnes que Cristiano Ronaldo avait ouvert les portes de ses hôtels au Portugal aux personnes malades du coronavirus afin qu’elles se fassent soigner.

Rapidement, l’information avait été démentie par l’entourage de Cristiano Ronaldo, lequel n’a pas mis à disposition ses hôtels au Portugal afin de les transformer en espace d’accueil et de traitement pour les malades du Covid-19. Toutefois, la star de la Juventus Turin ne reste pas pour autant les bras croisés devant cette crise sanitaire exceptionnelle. En effet, Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes viennent de faire, en ce début de semaine, un don de trois unités de soins intensifs avec une capacité de dix lits chacune à un hôpital portugais pour aider le personnel médical à faire face à la vague de Coronavirus, a indiqué l'hôpital lisboète en question.

C’est le Centre hospitalier universitaire de Lisbonne nord qui va bénéficier de ce don, comme l’a directement confirmé le directeur de l’établissement Eurico Castro Alves au quotidien Jornal de Noticias. « Il s'agit d'un investissement très important qui comprend plus d'une dizaine de respirateurs et autres équipements nécessaires. Si cela s'avère nécessaire, Cristiano Ronaldo souhaite faire de même à Madère (île du Potugal dont Cristiano Ronaldo est originaire) » a expliqué le médecin, bien évidemment ravi de l’aide financière et matérielle apportée par Cristiano Ronaldo, alors que le Portugal se prépare à vivre le pic de l’épidémie dans les prochains jours. Pour l’instant, le pays dont est natif Cristiano Ronaldo est toutefois bien plus épargné que ses voisins espagnols, italiens et français face à la pandémie de coronavirus.