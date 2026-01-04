OM-Nantes : De Zerbi lance direct ses deux jokers

Tout juste de retour d’une très longue blessure, Hamed Traoré et Facundo Medina vont démarrer contre Nantes selon L’Equipe. Un choix fort de la part l’entraîneur de l’OM Roberto De Zerbi.

L’ Olympique de Marseille est pour l’instant très discret sur ce mercato hivernal et pour cause, le club phocéen enregistre déjà plusieurs renforts en interne. Pour son plus grand bonheur, Roberto De Zerbi peut compter sur le retour de trois joueurs blessés de longue date et qui n’ont quasiment pas joué de la première partie de saison. Facundo Medina, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré ont effectué la reprise de l’entraînement avec le groupe et seront dans le groupe face à Nantes ce dimanche après-midi (15h).

Medina et Traoré titulaires contre Nantes ?

Une excellente nouvelle pour l’entraîneur italien, qui ne souhaite pas attendre plus longtemps pour les lancer dans le grand bain. Si la prudence est de mise concernant Amine Gouiri, qui a souffert de l’épaule pendant plusieurs mois, aucune appréhension n’est en revanche de mise pour Hamed Junior Traoré et Facundo Medina. La preuve, le milieu offensif ivoirien et le défenseur central argentin sont pressentis pour démarrer face à Nantes selon les informations de L’Equipe. Medina pourrait suppléer Balerdi (malade) en défense centrale tandis que Traoré est pressenti pour démarrer en tant que meneur de jeu en soutien d’Aubameyang.

Le onze probable de l’OM selon L’Equipe : Rulli - Murillo, Pavard, Medina, Emerson - Vermeeren, Hojbjerg - Greenwood, H.Traoré, Paixao - Aubameyang.