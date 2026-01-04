ICONSPORT_279966_0398

OM : Un gros forfait officialisé contre Nantes

OM04 janv. , 10:05
parCorentin Facy
1
Malade ces dernières heures, Leonardo Balerdi ne figure pas dans le groupe communiqué par Roberto De Zerbi pour la réception de Nantes ce dimanche après-midi. L’entraîneur de l’OM peut en revanche compter sur les retours de Medina, Gouiri et Traoré, absents durant la quasi-totalité de la première partie de saison. Malgré les doutes autour de leur avenir, les jeunes Bakola et Vaz sont bien présents dans un groupe pour l’instant élargi de 22 joueurs.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_267396_0001
PSG

PSG : Paris accepte une vente historique du Parc des Princes

ICONSPORT_279023_0128
LOSC

Lille : « Conditions de travail scandaleuses », les journalistes écoeurés

ICONSPORT_281188_0175
OL

OL : Un américain chassé du pouvoir, Lyon est en paix

ICONSPORT_280428_0184
PSG

PSG : Lucas Chevalier en bave, son aveu plein de sincérité

Fil Info

04 janv. , 12:00
PSG : Paris accepte une vente historique du Parc des Princes
04 janv. , 11:40
Lille : « Conditions de travail scandaleuses », les journalistes écoeurés
04 janv. , 11:20
OL : Un américain chassé du pouvoir, Lyon est en paix
04 janv. , 11:00
PSG : Lucas Chevalier en bave, son aveu plein de sincérité
04 janv. , 10:40
ASSE : Un transfert à 30 ME pousse Stassin au départ
04 janv. , 10:20
Aboukhlal à Nantes pour 6 ME, ça se débloque
04 janv. , 10:00
OM-Nantes : De Zerbi lance direct ses deux jokers
04 janv. , 9:40
OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

Derniers commentaires

Lille : « Conditions de travail scandaleuses », les journalistes écoeurés

Je comprends le "staff " sans l'excuser A la 13 éme minute le match est joué à cause d'un arbitre c'est dur à encaisser ...

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

Pas vu le match mais apparemment on retiendra que les 3 points Niveau jeu des deux cotés c était degueu a part deux trois joueurs ....

OL : Un américain chassé du pouvoir, Lyon est en paix

Perso j attends qu Iconic Sport prennent les parts de Textor

Ferran Torres à l'OM, l'incroyable offre du Barça

C'est sur côté se mec on dirait il est non chaland

OM : Un gros forfait officialisé contre Nantes

Allez les Nantais on se bouge le fion

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
18175392030-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading