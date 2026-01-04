OM : Un gros forfait officialisé contre Nantes

Malade ces dernières heures, Leonardo Balerdi ne figure pas dans le groupe communiqué par Roberto De Zerbi pour la réception de Nantes ce dimanche après-midi. L’entraîneur de l’OM peut en revanche compter sur les retours de Medina, Gouiri et Traoré, absents durant la quasi-totalité de la première partie de saison. Malgré les doutes autour de leur avenir, les jeunes Bakola et Vaz sont bien présents dans un groupe pour l’instant élargi de 22 joueurs.