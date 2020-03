Coronavirus : Cristiano Ronaldo fait un geste formidable !

Dans : Info.

Cristiano Ronaldo souhaite aider à sa façon les malades du coronavirus au Portugal, et CR7 est passé à l'action de manière très efficace.

En matière de générosité, il y a ceux qui disent et ceux qui font. Et Cristiano Ronaldo est à classer dans la deuxième catégorie. En effet, le média portugais Arena Desportiva annonce ce dimanche que CR7, qui est actuellement dans son pays où il est venu au chevet de sa mère, a décidé de faire son possible afin d’aider les malades du coronavirus, lequel touche le Portugal comme les autres pays du monde. Pour cela, le joueur de la Juventus a décidé que l’ensemble des hôtels qu’il possède vont être transformés, à ses frais, en centre de soin pour accueillir ceux qui souffrent de l'épidémie actuelle.

Car au Portugal, on s'attend, comme en France, à un afflux énorme de malade et à ce que les hôpitaux soient débordés. Outre les frais nécessaires à l’adaptation des locaux, Cristiano Ronaldo va également prendre à sa charge les salaires des médecins, des infirmières et de l’ensemble du personnel, ainsi que le coût des soins. Un geste tout à l'honneur de l'attaquant international portugais, lequel n'a jamais oublié d'où il venait et qui le confirme encore une fois. Pour rappel, à la demande de la Juventus où un cas de coronavirus a été détecté, il a été demandé à CR7 de rester dans son pays avant de revenir à Turin lorsque la situation sanitaire se sera améliorée.