PSG : Lucas Chevalier en bave, son aveu plein de sincérité

Lucas Chevalier surpris par l'environnement difficile autour du PSG- Loïc Tanzi dans L'EQUIPE
Je comprends le "staff " sans l'excuser A la 13 éme minute le match est joué à cause d'un arbitre c'est dur à encaisser ...
Pas vu le match mais apparemment on retiendra que les 3 points Niveau jeu des deux cotés c était degueu a part deux trois joueurs ....
Perso j attends qu Iconic Sport prennent les parts de Textor
C'est sur côté se mec on dirait il est non chaland
Allez les Nantais on se bouge le fion
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Attendu titulaire face au Paris FC dimanche soir (20h45) au Parc des Princes pour la première fois depuis sa blessure à la cheville, Lucas Chevalier, toujours soutenu par son entraîneur, a l'occasion de réaffirmer son statut alors que Matveï Safonov lui a mis la pression, ces