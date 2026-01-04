PSG : Lucas Chevalier en bave, son aveu plein de sincérité

Blessé puis relégué sur le banc par Matvey Safonov, Lucas Chevalier vient d’enchaîner cinq matchs loin du onze de départ. L’international français va retrouver sa place ce dimanche contre le Paris FC.

Blessé à la cheville contre Monaco le 29 novembre dernier puis forfait contre Rennes, Lucas Chevalier était de retour dans le groupe du Paris Saint-Germain pour le déplacement à Bilbao en Ligue des Champions. Mais au Pays-Basque comme face à Metz puis Flamengo, c’est Matvey Safonov qui a débuté. L’international russe a eu les préférences de Luis Enrique , lequel a apprécié son intérim. L’ancien portier de Krasnodar a marqué des points, notamment lors de la séance de tirs au but contre Flamengo en réalisant un vrai exploit : arrêter quatre penaltys sur cinq tentatives.

Lucas Chevalier va néanmoins retrouver sa place dans le but du PSG ce dimanche contre le PFC puisque son concurrent russe s’est fracturé la main et sera absent une bonne partie du mois de janvier. Un soulagement pour l’ancien Lillois, qui reconnaît en privé qu’il ne pensait pas au moment de sa signature que l’environnement du PSG serait si difficile pour lui. « Même s'il n'a pas vécu cette mise sur le banc comme une bonne chose, Chevalier n'a montré aucun signe d'agacement au club » écrit d’abord Loïc Tanzi dans L’Equipe avant de poursuivre.

Lucas Chevalier surpris par l'environnement difficile autour du PSG - Loïc Tanzi dans L'EQUIPE

« Il a profité des vacances pour se ressourcer auprès de sa famille. En privé, il assure se sentir très bien. Surpris par l'environnement difficile autour du PSG et des critiques jugées trop virulentes, l'international tricolore (1 sélection) connaît l'état d'esprit de Luis Enrique. Et sait désormais qu'il aura le temps de donner raison à son entraîneur » note le spécialiste du PSG dans les colonnes du quotidien national. Lucas Chevalier sait aussi que s'il se troue de nouveau contre le Paris FC ce dimanche lors du derby parisien, la pression sera plus forte que jamais sur ses épaules. Et il s’exposera à un nouveau retour sur le banc dès que Matvey Safonov sera rétabli. Autant dire que le gardien formé à Lille est sous pression dans un PSG où rien ne lui sera pardonné au vu de la forte concurrence à son poste.