Aboukhlal à Nantes pour 6 ME, ça se débloque

FC Nantes04 janv. , 10:20
parCorentin Facy
A la recherche d’un ailier droit pour renforcer son effectif lors de ce mercato hivernal, Nantes a désormais de grandes chances de finaliser la venue de Zakaria Aboukhlal en provenance du Torino.
Après avoir mis la main sur Dever Machado et Rémy Cabella, le FC Nantes est focalisé sur la signature d’un ailier pour renforcer encore davantage son effectif. Les Canaris ont identifié leur cible prioritaire en Italie, il s’agit de Zakaria Aboukhlal. Depuis plusieurs jours, les négociations semblent néanmoins à l’arrêt pour la venue de l’ancien joueur de Toulouse. Bonne nouvelle pour Nantes, la situation se débloque enfin si l’on se fie aux informations du journaliste Nicolo Schira.
Et pour cause, l’insider a révélé sur X qu’un accord était désormais imminent entre le FC Nantes et le Torino pour le prêt avec option d’achat de l’attaquant marocain de 25 ans. « Zakaria Aboukhlal se rapproche de Nantes, en provenance du Torino, pour un prêt avec option d'achat (6 millions d'euros). Nantes met tout en œuvre pour convaincre l'ailier et obtenir son accord définitif : un contrat jusqu'en 2030 (6 mois de prêt + 4 ans) » a publié le journaliste italien sur son compte X. Une très bonne nouvelle pour Nantes, qui s’apprête à récupérer un joueur qui a prouvé par le passé qu’il avait largement le niveau de la Ligue 1.

Zakaria Aboukhlal en route pour Nantes

Chez les supporters, on sera certainement un peu plus mesuré au vu des problèmes extra-sportifs rencontrés par le joueur ces derniers mois. Mais au vu de la situation périlleuse de Nantes, 17e de Ligue 1 avant son déplacement sur la pelouse de Marseille ce dimanche après-midi, un tel renfort est évidemment le bienvenu pour Ahmed Kantari. Une excellente nouvelle alors que Nantes espère aussi finaliser dans les jours à venir la signature du milieu de terrain passé par Strasbourg, Ibrahima Sissoko, en provenance de Bochum en D2 allemande. 
