L1 : La révélation sur le carton rouge qui scandalise Lille

LOSC04 janv. , 9:00
parCorentin Facy
Les Lillois ne décolèrent pas après la défaite contre Rennes et le carton rouge distribué par Eric Wattellier à l’encontre d’Alexsandro en début de match. Une décision d’autant plus controversée que l’arbitre a hésité et s’est rangé derrière l’avis de son assistant selon Nabil Bentaleb.
La Ligue 1 a repris ses droits en ce début d’année 2026 et comme en 2025, l’arbitrage est au coeur des débats et des polémiques. En l’espace de 4 matchs dans cette 17e journée, trois matchs ont déjà été impactés par des cartons rouges. Celui à l’encontre de Coulibaly pour son agression sur Tagliafico lors de Monaco-OL ne souffre d’aucune contestation. On ne peut pas en dire autant de ceux reçus par Emersonn (Toulouse) contre Lens et Alexsandro (Lille) contre Rennes.
Eric Wattellier était au coeur des débats et des polémiques samedi soir après avoir exclu le défenseur brésilien du LOSC au point de devoir s’expliquer sur Ligue1+ à l’issue du match. Si le carton rouge était incontestable selon l’arbitre, les propos de Nabil Bentaleb ne vont pas calmer les supporters des Dogues. Car pour le milieu de terrain algérien, Eric Wattellier s’apprêtait d’abord à dégainer un carton jaune pour Alexsandro avant finalement de se ranger derrière l’avis de son assistant.

Un carton rouge pas si évident pour l'arbitre ?

« Je n’ai pas encore revu l’image. On la reverra demain. Mais je pense qu’il prend sa décision assez rapidement, de base il n’allait pas mettre carton rouge. Il demande à son assistant et je lui ai demandé de patienter, de regarder la VAR et d’être sûr de lui avant de prendre une décision d’une telle importance. Il a plus consulté son assistant que la VAR. On est sereins. Peut-être que ce n’est pas ce qu’on dégage, mais en tout cas, on l’est. On sait qu’on va dans la bonne direction avec un bon staff, un bon groupe. Il y a des hauts, il y a des bas. Ce soir, on n’a pas eu le résultat escompté » a révélé le milieu de terrain du LOSC dans des propos relayés par Le Petit Lillois. Des propos qui ne vont pas calmer le sentiment d’injustice qui anime le board lillois et notamment son volcanique président Olivier Létang.

Lille-Rennes : Eric Wattellier répond à la polémique sur Ligue1+Lille-Rennes : Eric Wattellier répond à la polémique sur Ligue1+
Derniers commentaires

Lille : « Conditions de travail scandaleuses », les journalistes écoeurés

Je comprends le "staff " sans l'excuser A la 13 éme minute le match est joué à cause d'un arbitre c'est dur à encaisser ...

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

Pas vu le match mais apparemment on retiendra que les 3 points Niveau jeu des deux cotés c était degueu a part deux trois joueurs ....

OL : Un américain chassé du pouvoir, Lyon est en paix

Perso j attends qu Iconic Sport prennent les parts de Textor

Ferran Torres à l'OM, l'incroyable offre du Barça

C'est sur côté se mec on dirait il est non chaland

OM : Un gros forfait officialisé contre Nantes

Allez les Nantais on se bouge le fion

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
18175392030-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading