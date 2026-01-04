L1 : La révélation sur le carton rouge qui scandalise Lille

Les Lillois ne décolèrent pas après la défaite contre Rennes et le carton rouge distribué par Eric Wattellier à l’encontre d’Alexsandro en début de match. Une décision d’autant plus controversée que l’arbitre a hésité et s’est rangé derrière l’avis de son assistant selon Nabil Bentaleb.

La Ligue 1 a repris ses droits en ce début d’année 2026 et comme en 2025, l’arbitrage est au coeur des débats et des polémiques. En l’espace de 4 matchs dans cette 17e journée, trois matchs ont déjà été impactés par des cartons rouges. Celui à l’encontre de Coulibaly pour son agression sur Tagliafico lors de Monaco-OL ne souffre d’aucune contestation. On ne peut pas en dire autant de ceux reçus par Emersonn (Toulouse) contre Lens et Alexsandro (Lille) contre Rennes

Eric Wattellier était au coeur des débats et des polémiques samedi soir après avoir exclu le défenseur brésilien du LOSC au point de devoir s’expliquer sur Ligue1+ à l’issue du match. Si le carton rouge était incontestable selon l’arbitre, les propos de Nabil Bentaleb ne vont pas calmer les supporters des Dogues. Car pour le milieu de terrain algérien, Eric Wattellier s’apprêtait d’abord à dégainer un carton jaune pour Alexsandro avant finalement de se ranger derrière l’avis de son assistant.

Un carton rouge pas si évident pour l'arbitre ?

« Je n’ai pas encore revu l’image. On la reverra demain. Mais je pense qu’il prend sa décision assez rapidement, de base il n’allait pas mettre carton rouge. Il demande à son assistant et je lui ai demandé de patienter, de regarder la VAR et d’être sûr de lui avant de prendre une décision d’une telle importance. Il a plus consulté son assistant que la VAR. On est sereins. Peut-être que ce n’est pas ce qu’on dégage, mais en tout cas, on l’est. On sait qu’on va dans la bonne direction avec un bon staff, un bon groupe. Il y a des hauts, il y a des bas. Ce soir, on n’a pas eu le résultat escompté » a révélé le milieu de terrain du LOSC dans des propos relayés par Le Petit Lillois. Des propos qui ne vont pas calmer le sentiment d’injustice qui anime le board lillois et notamment son volcanique président Olivier Létang.