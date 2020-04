CdM : Blatter crache sur le Qatar, qu'on leur retire le Mondial

Dans : Info.

Tandis que l’Euro a été reporté en 2021, les dates de la Coupe du monde 2022 au Qatar n’ont pas été modifiées malgré la crise sanitaire.

Mais au début du mois d’avril, un document révélé par un procureur de Brooklyn a véritablement fait l’effet d’une bombe. Dans ce document, il était notamment sous-entendu que la FIFA avait reçu des pots de vins afin de permettre à la Russie et au Qatar d’organiser le Mondial en 2018 et en 2022. Bien évidemment, les Russes et les Qataris ont nié fermement. Mais dans ce climat de doute et de soupçons, il serait peut-être préférable de retirer l’organisation de la Coupe du monde au Qatar. C’est tout du moins l’avis exprimé par l’ancien président de la FIFA Sepp Blatter dans les colonnes de Bild.

« Pourquoi ne pas l'organiser en Allemagne, mais cela ferait deux éditions de suite en Europe ? Le Japon est aussi une possibilité, mais je pense aux États-Unis. Ils organisent l'édition de 2026 (ndlr : avec le Mexique et le Canada) et ont déjà l'expérience de 1994 » a expliqué Sepp Blatter, lequel est donc favorable à ce que le Mondial 2022 soit retiré au Qatar. Des déclarations qui mettront assurément en furie les dirigeants qataris, lesquels travaillent sur l’organisation de ce Mondial depuis des années et qui ne se laisseront évidemment pas faire par un homme qui était président de la FIFA à l'époque de cette attribution très soupçonnée par la justice. Reste maintenant à voir si dans les prochaines semaines, des dirigeants actuellement en poste à la FIFA emboîteront le pas de Sepp Blatter en suggérant également un changement d’organisation pour la Coupe du monde 2022. Cela paraît tout de même hautement improbable…