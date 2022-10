Casillas convoqué par le tribunal de Twitter

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Surveillé par la presse people ces derniers jours, Iker Casillas est accusé d'avoir lâché une blague de mauvais goût lundi sur son compte Twitter. Ce n'est toutefois pas son explication.

Tandis qu’une relation lui était prêtée avec Shakira, qui n’est autre que l’ancienne femme de Gérard Piqué, le légendaire gardien de but de la sélection espagnole Iker Casillas se serait laissé aller à une blague risquée sur les réseaux sociaux dans la journée de lundi. « Je m'attends à ce que vous me respectiez : je suis gay #BonDimanche » avait publié Iker Casillas en réponse aux rumeurs de la presse people en Espagne. Quelques heures plus tard, l’ex-capitaine de l’Espagne et du Real Madrid a rebroussé chemin. « Compte piraté. Heureusement tout est en ordre. Mes excuses à tous mes followers. Et bien sûr, encore plus d'excuses envers la communauté LGBT » a écrit le champion du monde 2010, dont les explications de piratage n’ont toutefois pas convaincu grand monde en Europe.

Iker Casillas doit prouver qu'il a été piraté

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

Journaliste anglaise et militante contre l’homophobie, Amal Fashanu s’est mêlée de l’affaire Iker Casillas et a purement et simplement demandé à l’ancien gardien de l’Espagne de prouver que son compte avait été piraté. « On ne sait pas encore ce qui s’est véritablement passé. On ne sait pas si Casillas a été victime d’un piratage ou s’il s’agit d’une sorte de blague étrange. Si c’est une blague, alors ce serait extrêmement décevant parce que le problème n’est vraiment pas quelque chose avec lequel il faut plaisanter pour essayer d’attirer l’attention » a jugé la journaliste avant de conclure. « Si Casillas a été piraté, il est important que la personne qui l’a fait soit retrouvée car ce serait odieux car la sexualité n’est l’affaire de personne d’autre que de la personne impliquée. Nous voyons trop d’homophobie en ligne et cela doit cesser. Je demande au joueur de montrer la preuve du piratage dont il a été victime » a lancé Amal Fashanu, laquelle veut voir la preuve qu’Iker Casillas n’est pas l’auteur de cette blague de très mauvais goût. Volontairement ou pas, le gardien espagnol a en tout cas mis les pieds dans une énorme polémique.