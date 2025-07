Canal+ vire DAZN de ses offres

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Quelques jours après l'annonce du lancement de la chaîne Ligue 1+, Canal+ a décidé de stopper la diffusion de DAZN à compter du 1er août prochain. Les abonnés ont été prévenus.

A ceux qui espéraient pouvoir regarder les huit matchs de Ligue 1 via DAZN sur MyCanal, l'idée est d'ores et déjà à oublier. Alors que la LFP a décidé de confier la distribution de sa future chaîne à tout le monde ou presque, puisque pour l'instant Canal+ refuse de la proposer à ses abonnés, DAZN va disparaître de l'offre proposée aux abonnés de la chaîne du groupe Bolloré. Un mail informant les abonnés de cette décision a été envoyé ces dernières heures. « Nous vous informons de l’arrêt de la distribution du service DAZN Unlimited au sein des offres Canal+ à compter du 31 juillet 2025. Par conséquent, votre option DAZN Unlimited n’étant plus disponible, elle sera automatiquement retirée de votre contrat le 31 juillet prochain et vous ne serez plus facturé de ce service à compter de votre mensualité suivante », précise ce courrier électronique adressé aux abonnés qui avaient l'option DAZN.

DAZN poussé dehors par Canal+

TV : DAZN récupère les droits de la Serie A https://t.co/thd36gjiiH — Foot01.com (@Foot01_com) July 10, 2025

Le hasard fait que ce message intervient au moment où DAZN a officialisé non seulement son accord pour diffuser Ligue 1+, mais également le championnat de Serie A, qui jusque-là était donné par la chaîne L'Equipe. Les amateurs de Ligue 1 attendent désormais de savoir si Canal+ va s'inviter à la table des négociations au dernier moment, où s'ils devront passer par une autre plateforme pour suivre la totalité du Championnat, sachant qu'en plus, ils devront prendre l'abonnement à Beinsports pour un match de plus en direct, et que Canal+ diffuse en exclusivité la chaîne sportive qatarie. Nicolas de Tavernost a précisé qu'il faudrait attendre la saison prochaine pour avoir toute la Ligue 1 en direct sur Ligue 1+, d'ici là, c'est probablement un nouveau casse-tête qui attend les supporters du PSG, de l'OM, de l'OL etc...